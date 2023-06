વિદેશ મંત્રી જયશંકર કેનેડામાં ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યાની ઝાંકીને લઈને થયા ગુસ્સે

વિદેશ પ્રધાન ડૉ. એસ. જયશંકરે ગુરુવારે (8 જૂન) કેનેડામાં દેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યાની ઝાંખી કાઢવાના મુદ્દે ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે અહીં મોટો મુદ્દો ભારત વિરોધી વસ્તુઓ માટે કેનેડાની જમીનનો ઉપયોગ છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતનો વિરોધ કરવા માટે કેનેડાનો ઉપયોગ કરવો ન તો આપણા સંબંધો માટે સારું છે અને ન તો તેમના માટે સારું છે. આ મામલે વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ મુદ્દે હું એટલું જ કહી શકું છું… ઉલટું ચોર કોટવાલને ગાળો આપો. વિદેશ મંત્રાલય તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો કોઈને ફરિયાદ છે તો અમારી પાસે છે, કારણ કે કેનેડા ખાલિસ્તાન સમર્થકોને તેની જમીનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યું છે. તેમનું નિવેદન સાંભળીને મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. હકીકતમાં, કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જોડી થોમસે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે ભારત તેમના દેશની આંતરિક બાબતોમાં દખલ કરે છે.

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar speaks on reports of late PM Indira Gandhi's assassination celebration in Canada

જયશંકરે કેનેડામાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓ વિશે આ વાત કહી

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેનેડામાં અભ્યાસ કરી રહેલા લગભગ 700 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને પરત મોકલવાની ધમકી અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું, ‘વિદ્યાર્થીઓને સજા કરવી ખોટું છે. કેનેડાના પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડોએ ગૃહમાં નિવેદન આપ્યું છે. તેમના અધિકારીઓ અમારા હાઈ કમિશનના સંપર્કમાં છે. તેની સાથે નિષ્પક્ષતાથી વર્તવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. વાસ્તવમાં આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ પર નકલી ઓફર લેટર્સ દ્વારા એડમિશન લેવાનો આરોપ છે.



રાહુલ ગાંધીની એક વાત દેશમાં ચાલતી નથી – વિદેશ મંત્રી

તેમણે કહ્યું, ‘દુનિયા જોઈ રહી છે કે ભારત એક મજબૂત લોકશાહી છે, પરંતુ જ્યારે રાહુલ ગાંધી બહાર જાય છે, ત્યારે તેઓ તેની વિરુદ્ધ બોલે છે, કારણ કે જ્યારે તેમના શબ્દો દેશમાં કામ નથી કરતા, ત્યારે તેમને લાગે છે કે તેમને વિદેશમાં તેની વિરુદ્ધ સમર્થન મળી શકે છે. શકવું. મોદી સરકારના 9 વર્ષ પૂરા થવા પર આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે આ બધી વાતો કહી. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 9 વર્ષમાં વિદેશ નીતિએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ પરિમાણો નક્કી કર્યા છે. આના બે મહત્વના પાસાઓ એ છે કે વિશ્વ ભારતને કેવી રીતે જુએ છે અને ભારતની વિદેશ નીતિએ દેશના લોકો માટે કેવી રીતે સુવિધા વધારી છે.



ભારતને વિકાસના ભાગીદાર તરીકે ધ્યાનમાં લેવું- એસ જયશંકર

તેમણે કહ્યું કે વિશ્વના દેશો, ખાસ કરીને ગ્લોબલ સાઉથમાં, ભારતને તેમના હિતોના મુખ્ય અવાજ તરીકે જુએ છે. તમારા વિકાસમાં તમારી જાતને ભાગીદાર ગણો. તેણે કહ્યું, ‘તાજેતરમાં અમે નામિબિયાને અલ્ટીમેટ સુપર કોમ્પ્યુટર આપ્યું છે. કેન્યામાં, ભારતે દેશની સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાપડ ફેક્ટરી શરૂ કરવામાં મદદ કરી. આવા ઘણા અનુભવો માત્ર મારા જ નહીં પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયના અન્ય સહકર્મીઓના પણ છે. વિશ્વના ઘણા દેશો આપણને વિકાસ ભાગીદાર તરીકે જુએ છે. તેનાથી ભારતની પ્રતિષ્ઠા વધી છે.

#WATCH | "We pulled back the India-based diplomats and staff after the Taliban took control of Kabul. At that time we had legitimate security concerns. With the passage of time, we have sent back a technical team to the Embassy. They have been there for some time. Their job is…



વિશ્વમાં ભારતનું કદ વધ્યું – વિદેશ મંત્રી

એસ જયશંકરે કહ્યું, ‘ભારતની આર્થિક ભૂમિકા પણ વધી છે. ભારતીય અર્થતંત્રની ભૂમિકા ઝડપથી વધી રહી છે. સંકટ સમયે હાથ લંબાવનાર પ્રથમ દેશ તરીકે ભારતનું કદ વધ્યું છે. રસીની મિત્રતાએ ભારતની છબી વધારી છે. આજે પણ દુનિયામાં લોકો તેમના વિશે ભાવનાત્મક રીતે વાત કરે છે. અમે તુર્કીના ભૂકંપમાં મદદ કરી હતી. શ્રીલંકાની કટોકટીમાં પણ અમે સમયસર પગલાં લીધાં.

તેમણે કહ્યું, ‘વિશ્વના મોટા પ્રયાસોમાં ભારતની ભૂમિકા વધી છે. સોલાર એલાયન્સ હોય કે ક્લાઈમેટ ચેન્જનો મુદ્દો હોય કે મિશન લાઈફ. અમે ઘણા પ્રયાસો કર્યા છે, જેના પર વૈશ્વિક સર્વસંમતિ છે.