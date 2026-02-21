ઈન્ડિગો આર્ટ મ્યુઝિયમ ખાતે “એન ઓશન ઇન અ ડ્રોપ” પ્રદર્શન

અમદાવાદ: શહેરના શાહીબાગ વિસ્તારમાં અરવિંદ સમૂહનું ઈન્ડિગો આર્ટ મ્યુઝિયમ આવેલું છે. જેણે “એન ઓશન ઇન અ ડ્રોપ”નામના જાહેર પ્રદર્શનના ઉદઘાટનની જાહેરાત કરી છે. જે એક સીમાચિહ્નરૂપ પ્રસ્તુતિ છે, જેમાં ઈન્ડિગોની સફરને દર્શાવવામાં આવી છે. એક દુર્લભ, એક સમયે શાહી રંગથી લઈને સમકાલીન સ્થાપનો, શિલ્પ અને ચિત્રકામ દ્વારા રોજિંદા જીવનમાં વણાયેલા સાર્વત્રિક રંગ સુધી બધું જ તમને આ પ્રદર્શનમાં જોવા મળશે. આ પ્રદર્શન 21 ફેબ્રુઆરીથી 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી, સવારે 10:00 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી (અઠવાડિયાના 7 દિવસ, જાહેર રજાઓ સિવાય) કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ મ્યુઝિયમ, લાલબાગ, શાહીબાગ ખાતે યોજાવવાનું છે.આ પ્રદર્શનમાં કલાકારો જેવાં કે આશા કેશવાલા, આયંતિકા સજવાલ, બુઆઈએસઓયુ, ધ્રુવિલ બાવડિયા, હંસિકા શર્મા, ઈશા પિંપળખરે, મધુકર મુચરલા, મીનાક્ષી નિહલાની, મેક્સિમિલિયન રોડેલ, મયંક પરમાર, પલક શર્મા, રાહુલ ઇનામદાર, રવિ જોશી, સંદીપન પોલ, સ્લો ફેબ્રિક, સ્પંદન મુંધે, તાન્યા ગોયલ, તોરલ પંડ્યા, વિડી પંગેસ્તુ સુગિઓનોની કળા જોવા મળશે. ઈન્ડિગો આર્ટ મ્યુઝિયમ પ્રાકૃતિક ઈન્ડિગોની સ્થાયી શક્તિને તેના પ્રાચીન મૂળ અને વૈશ્વિક વેપાર માર્ગોથી લઈને સમકાલીન સંસ્કૃતિમાં તેના પડઘા સુધીના પ્રદર્શનો, સંશોધન અને જાહેર કાર્યક્રમો દ્વારા શોધે છે. વિચારો અને પ્રથાઓની પ્રયોગશાળા તરીકે કલ્પના કરાયેલ, આ મ્યુઝિયમ આધુનિક સંદર્ભમાં સામગ્રીમાં ઈન્ડિગો સાથે પ્રયોગો આગળ ધપાવે છે. “જીવંત સંગ્રહાલય” તરીકે આ આર્ટ મ્યુઝિયમ ઈન્ડિગોને સામગ્રી અને રૂપક બંને તરીકે શોધે છે, જે પ્રેક્ષકોને અનુભવવા માટે આમંત્રણ આપે છે. કલાકારો અહીં ધીમી, પ્રક્રિયા-આધારિત પ્રથાઓ દ્વારા તેના મનોવૈજ્ઞાનિક આકર્ષણ, સાંસ્કૃતિક સ્મૃતિ અને સામાજિક જીવનની પુનઃકલ્પના કેવી રીતે થાય છે, તે અનુભવી શકે છે, શોધી શકે છે. અમદાવાદમાં સંગ્રહાલયના કાયમી સંગ્રહમાં અમિત અંબાલાલ, એની મોરિસ, ઇદ્રીસ ખાન, અલવર બાલાસુબ્રમણ્યમ, મનીષા પારેખ, નલિની માલાની, અબુબકર ફોફાના, એલિજા ક્વાડે અને શિહોકો ફુકુમોટો સહિત પ્રશંસનીય કલાકારો શામેલ છે. અમદાવાદમાં મૂળ ધરાવતા, ભારતના કાપડ ઉદ્યોગમાં અરવિંદના ઊંડા વારસાને પ્રતિબિંબિત કરતા, આ સંગ્રહાલયને અરવિંદ ઈન્ડિગો ફાઉન્ડેશન દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે. 2021માં સ્થાપિત બિન-લાભકારી સંસ્થા જે સમકાલીન કલા અને ડિઝાઇનમાં નવીનતા અને પ્રયોગને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે ઈન્ડિગો અને અન્ય કુદરતી રંગોના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિને જાળવી રાખે છે.