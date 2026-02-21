શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ માટે મોટો ઝટકો

જ્યોતિષ પીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી સામે જાતીય શોષણના આરોપો અંગે પ્રયાગરાજમાં અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ADJ) બળાત્કાર અને POCSO સ્પેશિયલ કોર્ટે મોટો આદેશ જારી કર્યો છે. અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ADJ) વિનોદ કુમાર ચૌરસિયાએ સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી અને તેમના શિષ્ય મુકુંદાનંદ ગિરી સામે FIR નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે પોલીસને કેસ નોંધવા અને તપાસ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
કોર્ટના આદેશ બાદ, હવે ઝુંસી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવશે. શકુંભરી પીઠાધીશ્વર આશુતોષ બ્રહ્મચારી મહારાજે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 173 (4) હેઠળ અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં FIR નોંધવા અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. ૧૩ ફેબ્રુઆરીના રોજ કોર્ટમાં આરોપો લગાવનારા બે સગીરોના નિવેદનો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વીડિયોગ્રાફી પણ સામેલ હતી. કોર્ટે પોલીસ રિપોર્ટની પણ નોંધ લીધી હતી અને સુનાવણી બાદ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. કોર્ટના આદેશના આધારે હવે કેસમાં આગળની કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે.
આશુતોષ બ્રહ્મચારીએ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે કથિત ઘટનાઓ ધરાવતી સીડી કોર્ટમાં રજૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને ન્યાય મળ્યો છે અને તેઓ સત્યને લોકો સમક્ષ રજૂ કરવા માટે પ્રયાગરાજથી વારાણસીના વિદ્યા મઠ સુધી પગપાળા સનાતન યાત્રા કરશે. આ બાબતથી ધાર્મિક અને સામાજિક વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. કોર્ટના આદેશ અનુસાર, પોલીસ હવે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરશે.