રોહિત પવારે અજિત પવાર વિમાન દુર્ઘટના અંગે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના ભત્રીજા અને ધારાસભ્ય રોહિત પવાર સતત નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) પર નિશાન સાધી રહ્યા છે, જેમાં તેમનું મોત થયું હતું. તેમણે શનિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વિમાન દુર્ઘટના અંગે અનેક ગંભીર આરોપો પણ લગાવ્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે DGCA ના કેટલાક અધિકારીઓ એરલાઇન કંપનીને બચાવવા માટે પણ કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે વિમાન ચલાવનારી ખાનગી લિમિટેડ કંપનીને ઉચ્ચ કક્ષાના અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ દ્વારા રક્ષણ આપવામાં આવે છે.

રોહિત પવારે કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુના રાજીનામાની માંગ કરી છે. પવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વિમાન દુર્ઘટના અંગે અનેક તથ્યો વ્યક્તિગત રીતે એકત્રિત કર્યા છે, જેમાં ગંભીર ખામીઓ છતી થઈ છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે VSR કંપની સાથે સંકળાયેલા ઘણા લોકો સત્તામાં છે, કેટલાક રાજ્યોમાં છે અને કેટલાક કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષને ટેકો આપતી પાર્ટીઓમાં છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કંપનીને બચાવવા માટે બધા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ આવું થવા દેશે નહીં.

NCP-SP એ કહ્યું હતું કે જો કોઈ આ કેસમાં અજિત પવારને ન્યાય અપાવી શકે છે, તો તે ફક્ત PM મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે. તેમણે બંને પક્ષોને આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવા અપીલ કરી. પવારે જણાવ્યું કે તેઓ પીએમ મોદીને ઇમેઇલ દ્વારા પત્ર લખશે.

 

