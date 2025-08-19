સામાન તોળ્યા પછી જ રેલવે સ્ટેશનમાં મળશે પ્રવેશ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રેલવે હવે એરલાઇન કંપનીઓની જેમ માલસામાનના નિયમો લાગુ કરશે. રેલવે મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને એક ખૂબ જ જરૂરી અને મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરશે. પ્રસ્તાવિત નિયમો અનુસાર મુસાફરોને મુખ્ય રેલવે સ્ટેશનો પર ઇલેક્ટ્રોનિક મશીનોથી પોતાનો માલસામાન તોળવો પડશે. હવે મુસાફરો નક્કી મર્યાદાથી વધારે સામાન લઈને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી શકશે નહીં. જો કોઈ મુસાફર મર્યાદાથી વધારે માલસામાન સાથે મુસાફરી કરે છે તો તેને વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. રેલવેના આ નિયમથી ઓછા સામાન સાથે મુસાફરી કરતા મુસાફરોને સુવિધા થશે, જ્યારે વારંવાર વધારે સામાન લઈને મુસાફરી કરતા લોકોને મુશ્કેલી પડશે.
અલગ-અલગ ક્લાસ માટે અલગ મર્યાદા
ભારતીય રેલવેના નિયમો અનુસાર ટ્રેનોના અલગ-અલગ વર્ગ માટે માલસામાનની ક્ષમતા અલગ-અલગ નક્કી કરવામાં આવી છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ એસીમાં એક સીટ સાથે મહત્તમ 70 કિલો, સેકન્ડ ક્લાસ એસીમાં મહત્તમ 50 કિલો અને થર્ડ ક્લાસ તથા સ્લીપર ક્લાસમાં મહત્તમ 40 કિલો સામાન લઈને જ મુસાફરી કરી શકાય છે. આ સિવાય જનરલ ક્લાસના મુસાફરોને 35 કિલો સુધી માલસામાન લઈ જવાની જ મંજૂરી છે. નિયમો મુજબ ટ્રેનમાં વધારે જગ્યા લેતા મોટા સાઇઝના બેગ પર પણ દંડ લગાવી શકાય છે, ભલે તેમનું વજન કેટલું પણ હોય.
આ સ્ટેશનો પરથી શરૂ થશે નવો નિયમ
ઉત્તર મધ્ય રેલવે હેઠળ આવતા પ્રયાગરાજ વિભાગના સિનિયર ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર (DCM) હિમાંશુ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાનો ઉદ્દેશ ખાસ કરીને લાંબા અંતરની રૂટ પર મુસાફરોને વધુ કાર્યક્ષમ અને આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. શરૂઆતમાં તેની અમલ ઉત્તર મધ્ય રેલવેનાં મુખ્ય સ્ટેશનો જેવાં કે – પ્રયાગરાજ જંક્શન, પ્રયાગરાજ છિવકી, સુબેદારગંજ, કાનપુર સેન્ટ્રલ, મિર્જાપુર, ટુંડલા, અલીગઢ જંક્શન, ગોવિંદપુરી અને ઇટાવાથી થશે. શુક્લાએ જણાવ્યું કે આ સ્ટેશનો પર મુસાફરોના માલસામાનનું વજન કરવામાં આવશે અને નક્કી મર્યાદાની અંદર હશે ત્યારે જ તેમને સ્ટેશનમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.