શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શિક્ષણ વિભાગની પહેલ

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગે રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષકોની મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને પહોંચી વળવા મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. વિભાગે 11 માસના કરાર આધારિત જ્ઞાન સહાયકની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવી છે, જેથી શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત દૂર થાય અને બાળકોનું શિક્ષણ અવરોધાય નહીં. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જિલ્લાવાર યાદી તૈયાર કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે, જેથી દરેક શાળાને જરૂરી શિક્ષકોની ફાળવણી થઈ શકે. આ પહેલને શાળા સંચાલક મહામંડળે આવકારી છે અને શિક્ષણ વિભાગમાં રજૂઆત કરી છે કે, આ ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ થાય જેથી શાળાઓમાં શિક્ષણની ગુણવત્તા જળવାઈ રહે.
શાળા સંચાલક મહામંડળે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, શિક્ષકોની અછતને કારણે બાળકોનું શિક્ષણ બગડે નહીં તે માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે. મંડળે શિક્ષણ વિભાગને આ દિશામાં ઝડપી અને અસરકારક કાર્યવાહી કરવા માગણી કરી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા રાજ્યના શિક્ષણ ક્ષેત્રે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે, લાયક ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ભાગ લે અને રાજ્યના શિક્ષણના વિકાસમાં યોગદાન આપે.