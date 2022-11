ગુજરાત ચૂંટણીમાં રોબોટની એન્ટ્રી, ભાજપે અપનાવ્યું અનોખું અભિયાન

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ગયું છે. પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને હવે માત્ર 13 દિવસ બાકી છે. આ ચૂંટણીમાં તમામ પક્ષોએ પોતાની પૂરી તાકાત લગાવી દીધી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ ચૂંટણીમાં પોતાનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે એક અનોખો પ્રયોગ કર્યો છે. આ વખતે ભાજપ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં રોબોટ દ્વારા પ્રચાર કરી રહી છે.

Harshit Patel, Multi-Zone IT Cell Chief has built this robot, it will campaign for us. screen to show the work done by party. People have liked it and have emerged for public meetings: BJP MLA Pankaj Desai#robot #robotics #robots #theroboticsindiahttps://t.co/6Fyxo3BYkd pic.twitter.com/PHAI1KJTt2

