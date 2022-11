અમિત શાહે કહ્યું, ‘આતંકવાદને કોઈ ધર્મ સાથે જોડવો જોઈએ નહીં’

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે શુક્રવારે 3જી ‘નો મની ફોર ટેરર’ કાઉન્ટર-ટેરરિઝમ ફાઇનાન્સિંગ પર મંત્રી સ્તરીય પરિષદમાં ભાગ લીધો હતો. સંમેલનને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે અમે માનીએ છીએ કે આતંકવાદના ખતરાને કોઈ ધર્મ, રાષ્ટ્રીયતા અથવા જૂથ સાથે જોડવું જોઈએ નહીં. દિલ્હીમાં હોટેલ તાજ પેલેસમાં ‘નો મની ફોર ટેરર’ થીમ પર કાઉન્ટર ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ પર ત્રીજી મંત્રી સ્તરીય કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વધુમાં કહ્યું કે, ટેરર ​​ફંડિંગ આતંકવાદ કરતા પણ વધુ ખતરનાક છે. આતંકવાદ વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે સૌથી મોટો ખતરો છે અને આતંકવાદીને રક્ષણ આપવું એ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા સમાન છે.

To achieve the goal of "No Money for Terror", the global community must understand the "Mode – Medium – Method" of Terror Financing and adopt the principle of 'One Mind, One Approach' in cracking down on them.#NMFT2022 pic.twitter.com/xUIqXOQ0ER — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2022

આતંકવાદીઓ ડાર્ક નેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે

તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદીઓ હિંસા આચરવા, યુવાનોને કટ્ટરપંથી બનાવવા અને નાણાકીય સંસાધનો એકત્ર કરવા માટે સતત નવા રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે. આતંકવાદીઓ પોતાની ઓળખ છુપાવવા અને કટ્ટરપંથી સામગ્રી ફેલાવવા માટે ડાર્ક નેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. શાહે કહ્યું કે નિઃશંકપણે, આતંકવાદ એ વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે સૌથી ગંભીર ખતરો છે. પરંતુ હું માનું છું કે આતંકવાદનું ધિરાણ આતંકવાદ કરતાં વધુ ખતરનાક છે કારણ કે આવા ધિરાણ આતંકવાદના ‘માર્ગો અને પદ્ધતિઓ’ને પોષે છે. આ સિવાય ટેરર ​​ફંડિંગ વિશ્વના દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી પાડે છે.

We should never ignore terrorists' safe havens or their resources. We also have to expose the double-speak of such elements who sponsor and support them. #NMFT2022 pic.twitter.com/ZBX5AIl90D — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2022

પાકિસ્તાન પર હુમલો

અમિત શાહે કહ્યું કે ભારતે આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે સુરક્ષા માળખા તેમજ કાયદાકીય અને નાણાકીય વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. પાકિસ્તાન પર આડકતરી રીતે પ્રહાર કરતા કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે દુર્ભાગ્યવશ કેટલાક દેશો એવા છે જે આતંકવાદ સામે લડવાના સામૂહિક પ્રયાસોને નબળા અને નષ્ટ કરવા માંગે છે.

Unfortunately, some countries seek to undermine, or even hinder, our collective resolve to fight terrorism. We have seen that some countries protect and shelter terrorists. Protecting a terrorist is equivalent to promoting terrorism.#NMFT2022 pic.twitter.com/5w8XVMDwnM — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2022

આતંકવાદીઓને સુરક્ષા આપવી એ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા સમાન

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે આતંકવાદીઓને સુરક્ષા આપવી એ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા સમાન છે. આપણી સામૂહિક જવાબદારી છે કે આવા તત્વો અને આવા દેશો તેમના ઈરાદામાં ક્યારેય સફળ ન થાય. તેમણે કહ્યું કે ઓગસ્ટ 2021 પછી દક્ષિણ એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિમાં ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. શાસન પરિવર્તન અને અલ કાયદાના વધતા પ્રભાવ ISIS પ્રાદેશિક સુરક્ષા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. નવા સમીકરણોએ ટેરર ​​ફંડિંગની સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે.