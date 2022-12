વિવેક અગ્નિહોત્રી, અનુરાગ કશ્યપ વચ્ચે છેડાયું ટ્વિટર વોર

મુંબઈઃ વિવેક અગ્નિહોત્રી અને અનુરાગ કશ્યપે ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ના ડિરેક્ટર દ્વારા અનુરાગના વિચારો પર અસહમતી દર્શાવ્યા પછી ટ્વિટર યુદ્ધ છેડાઈ ગયું છે. વિવેકના ટ્વીટ પછી ‘ગેંગ્સ ઓફ વાસેપુર’ના ફિલ્મનિર્માતાએ તેમના તીખો કટાક્ષ કર્યો હતો અને તેમની શોધ પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ વિવેકે પણ કશ્યપ પર પલટવાર કર્યો હતો.

અનુરાગના છેલ્લા ટ્વીટનો જવાબ આપતાં અગ્નિહોત્રીએ લખ્યું હતું કે ભોલેનાથ તમે સાબિત કરી દો કે ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ના ચાર વર્ષનું સંશોધન પણ ખોટું હતું. ગિરિજા ટીકુ, બીકે ગંજુ, એરફોર્સ કિલિંગ, નદીમાર્ગ- બધું ખોટું હતું. 700 પંડિતોનો વિડિયો બધું જ ખોટું હતું. હિન્દુઓ ક્યારેય મર્યા નથી. તમે સાબિત કરી દો- બીજી વાર આવી ભૂલ નહીં થાય.

Bholenath, aap lage haath sabit kar hi do ki #TheKashmirFiles ka 4 saal ka research sab jhooth tha. Girija Tikoo, BK Ganju, Airforce killing, Nadimarg sab jhooth tha. 700 Panditon ke video sab jhooth the. Hindu kabhi mare hi nahin. Aap prove kar do, DOBAARA aisi galti nahin hogi. https://t.co/jc5g3iL4VI

