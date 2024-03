રામ ચરણની મજાક બનાવવાના ચક્કરમાં શાહરુખનો ભારે વિરોધ

જામનગરઃ જામનગરમાં ત્રણ દિવસ સુધી ચાલેલા અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના પ્રિ-વેડિંગ સેલિબ્રેશનના વિડિયોઝ સોશિયલ મિડિયા પર વાઇરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં શાહરુખ સાઉથના સુપરસ્ટાર રામચરણને ઇડલી રામ ચરણ કહીને બોલાવી રહ્યો છે. શાહરુખની આ કોમેન્ટનો સોશિયલ મિડિયા પર ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે.

શાહરુખની આ મજાક પર રામચરણ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ઝેબા હસને પણ રિએક્શન આપ્યું હતું. તેણે લખ્યું હતું કે કરોડો લોકોની જેમ શાહરુખ ખાનની હું પણ ફેન છું, પણ જે રીતે શાહરુખે રામ ચરણની મજાક કરી એ મને બિલકુલ ગમી નથી. તેણે આ બાબતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રિએક્ટ પણ કર્યું હતું. હું આ મજાક સાંભળીને બહાર આવી ગઈ હતી અને રામ ચરણ માટે બહુ અપમાનજનક હતું. અંબાણીની પાર્ટી પછી શાહરુખ ખાનના ફેન્સ પણ તેનાથી નારાજ થયા છે.

Ram Charan makeup artist Zeba Hassan wrote,“I’m a huge SRK fan, but I really disliked the way he called Ram Charan on stage.” @AlwaysRamCharan @iamsrk #RamCharan #الهلال_الاتحاد #เฟสล่ม https://t.co/s7hya3RwTb

એક યુઝરે લખ્યું હતું કે રામ ચરણ સાઉથનું મોટું નામ છે. તેણે ઓસ્કાર અને ગોલ્ડન એવોર્ડ જીત્યો છે. હવે લગ્નપ્રસંગમાં આવા શબ્દોનો ઉપયોગ એ ખોટું છે.

એક યુઝરે લખ્યું હતું કે શાહરુખ ખાન અને બોલીવૂડ કલાકારોએ એ ક્લીયર કરી લેવું જોઈએ કે સાઉથ સાંભાર વડા કે ઇડલી જેટલું નથી. દક્ષિણ ભારત દેશની આન, બાન અને શાન છે. દેશની પરંપરા અને સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે.

Deal with it: Shah Rukh Khan is a man who lacks gravitas, uses his stardom to address everyone with insulting tongue-in-cheek humor & thinks it's cool. He treats all as buyable commodity

Fights with stadium staff, humiliated Sehwag with tu tu & now this

pic.twitter.com/72jEZ2dvjw

— Rohan Dua (@rohanduaT02) March 5, 2024