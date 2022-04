‘એનિમલ’માં પરિણિતિની જગ્યાએ રણબીરની સાથે રશ્મિકા

નવી દિલ્હીઃ ફિલ્મજગતની નેશનલ ક્રશ કહેવાતી દક્ષિણની એક્ટ્રેસ રશ્મિકા મંદાના 26મો જન્મદિવસ ઊજવી રહી છે. રશ્મિકાએ બોલીવૂડ એક્ટર રણબીર કપૂર સ્ટારર ફિલ્મ ક્રાઇમ ડ્રામા ‘એનિમલ’ કરવા માટે હામી ભરી છે. ભારતીય ટ્રેડ એનાલિસ્ટ અને ફિલ્મ વિવેચક તરણ આદર્શે આ સમાચારોને ટ્વીટ કરીને જણાવ્યા હતા.

‘કબીર સિંહ’ને ડિરેક્ટ કરનાર સંદીપ રેડ્ડી વાંગા, T સિરીઝના ભૂષણ કુમાર અને કૃષ્ણ કુમાર, ભદ્રકાળી પિક્ચર્સના પ્રણય રેડ્ડી અને સિને1 સ્ટુડિયોઝના મુરુડ ખેતાણી આ ‘ક્રાઇમ ડ્રામા’ને નિર્દેશત કરવાના છે. આ ફિલ્મ 11 ઓગસ્ટ, 2023એ રિલીઝ થશે.

On the auspicious occasion of Ugadi & Gudi Padwa, we welcome @iamRashmika to the team of #Animal!

Shooting begins this summer.@AnilKapoor #RanbirKapoor @thedeol @imvangasandeep #BhushanKumar @VangaPranay @MuradKhetani #KrishanKumar @anilandbhanu pic.twitter.com/BeNEQj6nyL

— T-Series (@TSeries) April 2, 2022