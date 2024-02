ગઝલ ગાયક પંકજ ઉધાસનું નિધન

નવી દિલ્હીઃ જાણીતા ગાયક પંકજ ઉધાસનું નિધન થયું છે. તેમની પુત્રી નાયબે તેમના નિધનની માહિતી સોશિયલ મિડિયા પર આપી છે. તેમણે પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે પદ્મશ્રી પંકજ ઉધાસનું 26 ફેબ્રુઆરી, 2024એ નિધન થયું છે. તેઓ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા. તેઓ 73 વર્ષના હતા.

તેમની ઉંમર 73 વર્ષની હતી. તેમને મોટી ઓળખ ફેમસ ગઝલ ‘ચિટ્ઠી આઈ હૈ’ ગીતથી મળી હતી.આ દુઃખદ સમાચાર સામે આવતા જ મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. સોશિયલ મિડિયા પર દરેક લોકો અશ્રુભીની આંખો સાથે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.

“Deeply saddened the news of passing of Pankaj Udhas ji. His career, spanning more than 4 decades, enriched our music industry and gifted us with some of the most memorable and melodious renditions of gazals. His demise is an irreparable loss to our music world. My sincere… pic.twitter.com/x3LLosHQuk

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2024