મશહૂર કોમેડિયન સતીન્દર ખોસલા ‘બિરબલ’નું નિધન

નવી દિલ્હીઃ પ્રસિદ્ધ એક્ટર કોમેડિયન સતીન્દર કુમાર ખોસલા ‘બિરબલ’નું નિધન થયું છે. તેઓ 84 વર્ષના હતા. તેઓ ઘણા લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. તેમનું નિધન હાર્ટએટેકને કારણે થયું હતું. તેમના નિધનથી ફિલ્મજગતમાં શોક વ્યાપ્યો છે. તેમણે અનેક ફિલ્મોમાં દર્શકોને હસાવ્યા હતા.

તેમનું મૂળ નામ સતીન્દર કુમાર ખોસલા છે. અનીતા ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન અભિનેતા મનોજ કુમાર અને નિર્દેશક રાજ ખોસલાને તેમનું નામ નોન-ફિલ્મી લાગ્યું. તેમણે સતીન્દરકુમાર ખોસલાને બિરબલ નામ આપ્યું હતું.

વી શાંતારામની ફિલ્મ ‘બૂંદ જો બન ગયી મોતી’એ તેમની કારકિર્દીને નવી ઓળખ આપી હતી. તેમણે મનોજ કુમાર સાથે રોટી કપડા ઔર મકાન, ક્રાંતિ જેવી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું હતું. આ સિવાય ફિલ્મ રિક્વેસ્ટમાં તેમનો ડ્રગ એડિક્ટનો રોલ પણ ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.

Legendary Comic Actor #SatinderKumarKhosla, famously known as #Birbal, passed away at age 85.

Birbal debuted in Hindi Films with #ManojKumar's #Upkar in 1967.

He acted in over 500 movies, including Punjabi, Bhojpuri and Marathi.

Birbal also featured in movies like… pic.twitter.com/ZJzQt1Mqs8

