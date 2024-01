PM મોદી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળવા જયપુર પહોંચ્યા, રોડ શો કરશે

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન તેમની બે દિવસીય ભારતની સરકારી મુલાકાતના ભાગરૂપે જયપુર પહોંચ્યા હતા. જયપુર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આગમન સમયે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રા અને મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. મેક્રોન મુખ્ય અતિથિ તરીકે ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં હાજરી આપશે. મેક્રોન જયપુરમાં પ્રખ્યાત આમેર કોર્ટ જોવા જશે. તેમના સન્માનમાં ત્યાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને આમેર કિલ્લાની મુલાકાત લીધી

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન રાજસ્થાનના જયપુરમાં આમેર કિલ્લા પર પહોંચી ગયા છે. તેમના સ્વાગત માટે ત્યાં એકત્ર થયેલા શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા. વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને રાજસ્થાનના ડેપ્યુટી સીએમ દિયા કુમારી પણ હાજર છે. ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ એમેન્યુઅલ મેક્રોને જયપુરના આમેર ફોર્ટ ખાતે રાજસ્થાની પેઇન્ટિંગ આર્ટની પ્રશંસા કરી અને કલાકારો સાથે વાતચીત કરી.

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન રામબાગ પેલેસમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે

બાદમાં સાંજે તેઓ જંતર-મંતર અને હવા મહેલની મુલાકાત લેશે, ત્યારબાદ પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ તાજ રામબાગ પેલેસમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિને ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે આમંત્રણ આપ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોનની આ મુલાકાત ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની 25મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી પર આધારિત છે. સમગ્ર પિંક સિટીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનના પોસ્ટરોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.