EDના ઝારખંડ સરકારના મંત્રાલય સહિત દેશમાં 24 સ્થળોએ દરોડા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ઝારખંડ સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયમાં એન્જિનિયર વીરેન્દ્ર રામ સાથે સંકળાયેલા રાંચી સહિત દેશભરમાં 24 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. જણાવી દઈએ કે આ પહેલા 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ EDએ છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં પણ કોંગ્રેસના 12 થી વધુ નેતાઓના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા હતા. સવારે 5 વાગ્યાથી જ EDની ટીમ રાયપુરમાં કોંગ્રેસના ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓના ઘર અને ઓફિસ પર પહોંચી ગઈ હતી. દસ્તાવેજોની ચકાસણી સાથે તપાસ હજુ ચાલુ છે.

The Enforcement Directorate is conducting raids at 24 locations across the country including Ranchi linked to Virendra Ram, engineer in Rural Development Ministry, Jharkhand Government. pic.twitter.com/eFfYKhVcor

— ANI (@ANI) February 21, 2023