ED એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અલ-ફલાહના સ્થાપકની ધરપકડ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના સ્થાપક જવાદ અહેમદ સિદ્દીકીની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ધરપકડ કરી છે. સિદ્દીકીની આજે, 18 નવેમ્બરના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અલ ફલાહ ગ્રુપના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ દરમિયાન એકઠા થયેલા પુરાવા મળ્યા હતા. આજે સવારે તેમના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને અધિકારીઓએ તેમની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી.
ED તપાસ કરી રહી છે કે શું આ નાણાંનો ઉપયોગ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ અને લાલ કિલ્લા બોમ્બ વિસ્ફોટોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
નાણાકીય ગુનાઓમાં તેમની દોષિતતા સ્થાપિત થયા પછી જવાદ અહેમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં કરોડો રૂપિયાના ગુનાની રકમનો પર્દાફાશ થયો છે, જેને ટ્રસ્ટો દ્વારા પરિવારની માલિકીની સંસ્થાઓમાં વાળવામાં આવી હતી. ED એ ₹4.8 મિલિયનથી વધુ રોકડ અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા છે.
ED એ દિલ્હી પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલી બે FIRના આધારે અલ-ફલાહ ગ્રુપ સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ FIRs માં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ફરીદાબાદ સ્થિત અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીએ અન્યાયી લાભ મેળવવાના ઈરાદાથી વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને હિસ્સેદારો સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે NAAC માન્યતા અંગે ખોટા અને ભ્રામક દાવા કર્યા હતા.