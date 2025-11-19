આજે મુખ્યમંત્રી પદ માટે નીતિશ કુમારનું નામ નક્કી થશે !

20 નવેમ્બરે બિહારમાં નવી NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ સાથે, મંત્રીમંડળ રચના અંગે સાથી પક્ષો વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે. અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે તે પહેલાં કેટલાક અવરોધો ઉભા થયા છે. સૂત્રોએ ઇન્ડિયા ટુડે ટીવીને જણાવ્યું હતું કે નીતિશ કુમારનો પક્ષ મહત્વપૂર્ણ ગૃહ મંત્રાલય છોડવા તૈયાર નથી. મુખ્ય ઝઘડો ગૃહ મંત્રાલય પર છે, જે અગાઉ નીતિશ કુમાર પાસે હતો. અગાઉ, સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે JDU અને ભાજપ બંને વિધાનસભા અધ્યક્ષ પદ માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે, અને ભગવા પક્ષ તેને કોઈપણ કિંમતે જાળવી રાખવા માટે ઉત્સુક છે.
જોકે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અધ્યક્ષ પદ અંગે સાથી પક્ષોમાં હાલમાં કોઈ મતભેદ નથી. ધારાસભ્યોને ગેરલાયક ઠેરવવાની વાત આવે ત્યારે આ એક મહત્વપૂર્ણ પદ છે. NDAના પ્રચંડ વિજય બાદ, ભાજપ 89 બેઠકો સાથે સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો, ત્યારબાદ JDU 85 બેઠકો સાથે બીજા સ્થાને રહ્યો. ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી, HUM અને RLM સહિત નાના સાથી પક્ષોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બુધવારે સાંજે નવી NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પટના પહોંચશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથ સિંહ અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત ભાજપના ઘણા અન્ય ટોચના નેતાઓ પણ આજે સાંજે પટના પહોંચશે.
સરકાર રચતા પહેલા, JDUના નેતાઓ સંજય ઝા અને લલન સિંહે નવી દિલ્હીમાં શાહ સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત કરી. ભાજપના વડા જેપી નડ્ડા પણ બંધ બારણે બેઠકમાં હાજરી આપી હતી, જે લગભગ ત્રણ કલાક ચાલી હતી. બેઠકમાં NDAના ઘટક પક્ષોમાં મંત્રી વિભાગોની વહેંચણી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ પદ માટે ઉમેદવારની પસંદગી અંગે ચર્ચા થઈ હતી.
સોમવારે નીતિશ કુમારે રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાનને મળ્યા અને ૧૯ નવેમ્બરે આઉટગોઇંગ વિધાનસભા ભંગ કરવાની ભલામણ કર્યા પછી NDA સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. નીતિશ કુમાર બુધવારે ફરીથી રાજ્યપાલને મળશે અને NDAના તમામ ઘટક પક્ષોના સમર્થન પત્રો સુપરત કરશે, જે ગઠબંધનના સરકાર બનાવવાના દાવાને મજબૂત બનાવશે.