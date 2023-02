સારદા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે સારદા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નલિની ચિદમ્બરમ, CPI(M)ના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય દેવેન્દ્રનાથ વિશ્વાસ અને અન્યની મિલકતો જપ્ત કરી હતી. નલિની ચિદમ્બરમ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમની પત્ની છે. EDએ કહ્યું કે તેણે શારદા મની લોન્ડરિંગમાં ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા પી ચિદમ્બરમની પત્ની નલિની ચિદમ્બરમ, પૂર્વ સીપીએમ ધારાસભ્ય દેવેન્દ્રનાથ બિસ્વાસ અને આસામના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ અંજન દત્તાની કંપની જેવા “લાભાર્થીઓ” પાસેથી 6 કરોડ રૂપિયાથી વધુની વસૂલાત કરી છે.

Directorate of Enforcement, Kolkata says it has provisionally attached movable assets worth Rs 3.30 Crore and immovable assets with value of over Rs 3 Crore in its ongoing investigation into the matter of Saradha Group of Companies under Prevention of Money Laundering Act, 2002. pic.twitter.com/V7HMsFCpXA

