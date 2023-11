મોહમ્મદ શમીની ધરપકડ ન કરો, દિલ્હી પોલીસે મુંબઈ પોલીસને કરી વિનંતી, જાણો કેમ ?

દેશમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે અને દરેક લોકો તેના દિવાના છે. ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ કપમાં અજેય રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની સેમીફાઈનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો સિલસિલો જારી રહ્યો છે. ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 70 રને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. આ જીત માટે જેટલી વિરાટ કોહલી અને શ્રેયસ ઐયરની સદીની વાત કરવામાં આવી રહી છે તેટલી જ મોહમ્મદ શમીની ઘાતક બોલિંગની પણ વાત કરવામાં આવી રહી છે. મોહમ્મદ શમીએ આ મેચમાં 7 વિકેટ લઈને મેચ ભારતના ખાતામાં નાખી દીધી હતી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે મેચ ભારતના હાથમાં સરકી જશે, પરંતુ શમીએ જે રીતે મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની વાપસી કરી તે વખાણવાલાયક છે. તે જ સમયે, દિલ્હી અને મુંબઈ પોલીસે મોહમ્મદ શમીની બોલિંગને લઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ખૂબ જ રસપ્રદ ટ્વિટ્સ કર્યા છે. બંનેએ શમીને લઈને એકબીજા સાથે મસ્તી કરી હતી. આવો જોઈએ બંનેએ શું ટ્વિટ કર્યું છે.

You missed pressing charges of stealing innumerable hearts @DelhiPolice and listing a couple of co-accused too😂

P.S.: Dear citizens, both the departments know the IPC thoroughly and trust you for a great sense of humour 😊 https://t.co/TDnqHuvTZj

— मुंबई पोलीस – Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 15, 2023