ટ્રમ્પની નવી સવારી: હજારો કરોડના ખર્ચે બનેલી આલીશાન ઉડતી હોટલ

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવા એરફોર્સ વન વિમાનનું અનાવરણ કર્યું, જે અગાઉ કતારની માલિકીનું બોઇંગ 747 હતું અને હવે તેને યુએસ પ્રમુખના ઉપયોગ માટે રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે નવા એરફોર્સ વનનું અનાવરણ કર્યું, જે અગાઉ કતારની માલિકીનું એક વિશાળ વિમાન હતું અને હવે તેને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર વિમાનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે.
નવા વિમાનમાં શું ખાસ છે?
નવા વિમાનને જૂના એરફોર્સ વનની પરંપરાગત આછા વાદળી ડિઝાઇનને બદલે નવો દેખાવ આપવામાં આવ્યો છે. તેનો નીચેનો ભાગ નેવી બ્લુ રંગનો છે અને તેની ઉપર લાલ પટ્ટી છે. રાષ્ટ્રપતિનું પ્રતીક વિમાનની ડાબી પાંખ પર મૂકવામાં આવ્યું છે, જ્યારે પાછળના ભાગમાં એક મોટો અમેરિકન ધ્વજ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. વિમાનની પાંખો મિરર-બોલ સંરક્ષણ પ્રણાલીથી સજ્જ છે જે ઇન્ફ્રારેડ માર્ગદર્શન પ્રણાલીઓને ટાળી શકે છે. નવી હાઇ-સ્પીડ વિંગ ડિઝાઇને તેની ગતિ વધારી છે. તે 1050 કિમી/કલાકની ઝડપે ઉડવા માટે સક્ષમ છે.
અંદાજિત ખર્ચ ₹3,500 કરોડથી વધુ
વાયુસેનાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિમાનને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કરવા માટે અપગ્રેડ કરવાનો ખર્ચ $400 મિલિયન (આશરે ₹3,000 કરોડથી વધુ) હોવાનો અંદાજ છે. તે ECM સંરક્ષણ પ્રણાલીથી સજ્જ હશે જે દુશ્મનના રડારને જામ કરે છે અને મિસાઇલોને મૂંઝવણમાં મૂકે છે.
આ નવા એરફોર્સ વનમાં મેગા કિચનથી લઈને જીમ સુધીની, યુએસ રાષ્ટ્રપતિની સુવિધાઓ સંપૂર્ણ રીતે પૂરી પાડવામાં આવી છે. નવા વિમાનમાં એક અત્યાધુનિક ડાઇનિંગ રૂમ અને રસોડું છે જે એક સમયે 2,000 લોકોને સેવા આપી શકે છે. તેમાં ડ્રેસિંગ રૂમ, રેસ્ટરૂમ અને જીમ સાથેનો પ્રેસિડેન્શિયલ સ્યુટ પણ છે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
એન્ડ્રુઝ એરફોર્સ બેઝના હેંગરમાં હાજર એરફોર્સ કર્મચારીઓની સામે, ટ્રમ્પે વિમાનની કારીગરીનાં વખાણ કર્યા અને કહ્યું કે તે લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરશે. ઉતર્યા પછી, તેમણે ઔપચારિક રીતે તેનું પ્રદર્શન કર્યું, તેની સાથે “ગોડ બ્લેસ ધ યુએસએ” ગીત પણ ગાયું. કતારથી મળેલું આ વિમાન બોઇંગ રાષ્ટ્રપતિ માટે નવું વિમાન વિકસાવે ત્યાં સુધી અસ્થાયી રૂપે ઉપયોગમાં લેવાશે, જે 2028 સુધીમાં આવવાની અપેક્ષા છે. ટ્રમ્પે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેઓ પદ છોડ્યા પછી વિમાનનો ઉપયોગ કરશે નહીં અને તેને ભવિષ્યના રાષ્ટ્રપતિ પુસ્તકાલયમાં દાનમાં આપવામાં આવશે.