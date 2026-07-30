1 ઓગસ્ટથી દેશમાં બદલાઈ જશે આ 5 મોટા નિયમો

જુલાઈ મહિનાના અંત સાથે જ 1 ઓગસ્ટથી દેશભરમાં નાણાકીય વ્યવહારો અને સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર અસર કરતા કેટલાક મહત્વના નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે. તેમાંથી 5 મુખ્ય ફેરફારો નીચે મુજબ છે:
1. LPG સિલેન્ડરના નવા ભાવ
દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ એલપીજી સિલેન્ડરના સુધારેલા ભાવ જાહેર કરે છે. 1 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ નવા દર લાગુ થશે. જુલાઈની શરૂઆતમાં કંપનીઓએ 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલેન્ડરમાં ભાવઘટાડો કર્યો હતો, જ્યારે 14 કિલોના ઘરગથ્થુ ગેસ સિલેન્ડરના ભાવ સ્થિર રાખ્યા હતા. ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં સામાન્ય જનતાને ઘરગથ્થુ સિલેન્ડરમાં ભાવઘટાડાની આશા છે.
2. ATF (હવાઈ ઈંધણ) ની કિંમતોમાં ફેરફાર
એલપીજીની સાથે જ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) એટલે કે હવાઈ ઈંધણના નવા ભાવ જાહેર કરશે. ATF ના દરોમાં થતો ફેરફાર સીધો હવાઈ મુસાફરીના ભાડાને અસર કરે છે. જો દરો ઘટશે તો ફ્લાઈટની ટિકિટ સસ્તી થઈ શકે છે અને જો વધશે તો મુસાફરી મોંઘી બનશે.
3. રેલવે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગનો નવો નિયમ
ભારતીય રેલવે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે. નવા નિયમ હેઠળ, પેસેન્જરોને ટોકન આપવાનો સમય હવે તત્કાલ બુકિંગ શરૂ થવાના સમય સાથે જ રાખવામાં આવશે. આનાથી રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર ભીડ ઓછી થશે અને મુસાફરો માટે ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયા સરળ બનશે. અત્યાર સુધી પેસેન્જરોને પહેલા ટોકન લેવા અને પછી ટિકિટ બુક કરવા માટે અલગ-અલગ સમયે કાઉન્ટર પર જવું પડતું હતું.
4. FMCG પ્રોડક્ટ્સ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓ મોંઘી થશે
ઓગસ્ટ મહિનાથી મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માર્કેટ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર:
FMCG પ્રોડક્ટ્સ: ચા, હેર ઓઇલ, સાબુ જેવી રોજિંદી વસ્તુઓના ભાવ 6% થી 8% સુધી વધી શકે છે.
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ: રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન અને ટીવી જેવા સાધનો 4% થી 6% સુધી મોંઘા થઈ શકે છે.
સ્માર્ટફોન અને ઓટોમોબાઈલ: મેમરી ચિપ મોંઘી થવાને કારણે સ્માર્ટફોનના ભાવ વધી શકે છે, જ્યારે ઈનપુટ કોસ્ટ વધવાના કારણે ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ પણ વાહનોની કિંમતમાં વધારો કરી શકે છે.
5. બેંકિંગ ચાર્જમાં બદલાવ (ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક)
1 ઓગસ્ટ 2026 થી કેટલીક બેંકો પોતાની સેવાઓ પર લાગતા ચાર્જિસ બદલી રહી છે. ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક (Ujjivan Small Finance Bank) પોતાના ગ્રાહકો માટે SMS એલર્ટ ચાર્જમાં સુધારો લાગુ કરી રહી છે, જે માસિક લિમિટ સાથે 30 પૈસા પ્રતિ SMS રહેશે. ગ્રાહકોને ડેબિટ કાર્ડ મેન્ટેનન્સ ફી કે અન્ય સર્વિસ ચાર્જિસ માટે પણ પોતાની બેંક પાસેથી માહિતી મેળવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.