અમિતાભથી લઈ અક્ષય કુમાર સહિતના સેલેબ્સે આ રીતે પાઠવી દિવાળીની શુભેચ્છા

અક્ષય કુમારથી લઈને અમિતાભ બચ્ચન સહિતના બૉલિવૂડ સ્ટાર્સે ચાહકોને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. અન્ય ઘણી સેલિબ્રિટીઓ પણ સોશિયલ મીડિયા પર દિવાળીની શુભેચ્છાઓ શેર કરી રહી છે.
દિવાળીની ભવ્યતાથી દરેક ઘર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે, બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ પણ અલગ અલગ રીતે આ તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ઘણા સેલિબ્રિટીઓએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેમના ચાહકોને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. કેટલાકે દિવાળી સંબંધિત ફોટા અને વીડિયો પણ શેર કર્યા છે.
VIDEO | Chennai: Tamil Superstar Rajinikanth greets fans on Diwali from his Poes Garden residence.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UkxvwKmMtE
દિવાળીના અવસર પર સાઉથ સુપરસ્ટાર રજનીકાંત ઘરની બહાર નિકળતા જ ફેન્સને મળ્યા હતાં. તેમણે હાથ જોડી તેમણે પ્રેમ અને શુભકામનાઓ બદલ ફેન્સનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार। Wishing you love, light and laughter this Diwali. #HappyDiwali 🪔✨ pic.twitter.com/inAp1l3BFz
અક્ષય કુમાર પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે લખ્યું, “દરેક સ્મિત આ તહેવારને ચમકાવે.” તેમણે વધુમાં તેમના ચાહકોને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી. તેવી જ રીતે, અમિતાભ બચ્ચને પણ પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, “દિવાળીની ઘણી બધી શુભકામનાઓ.”
T 5537 टी ५५३७ -दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/gsUKGdwDUF
ઋતિક રોશન અને શિલ્પા શેટ્ટીએ પણ તેમના ચાહકોને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી.
Wishing Love, Light & Positivity surrounds you and your loved ones. Happy Diwali beautiful people ♥️
આ સેલેબ્સે સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજાને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી.
Happy Diwali ✨🪔 pic.twitter.com/8PAgHVIN1N
आप सभी को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ! खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ ढेर सारा समय बिताइए।#HappyDiwali 🪔 pic.twitter.com/vzlIH146Za
आप सभी को दीपावली 🪔 की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई।जय श्री राम! जय माँ लक्ष्मी! 🌺❤️🕉🙏 #HappyDiwali pic.twitter.com/zqDBB5E9FB
