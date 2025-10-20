માનવતાના દીપ પ્રગટાવતું જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ

અમદાવાદઃ  લાંભા વિસ્તારમાં આવેલું જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ એની જુદી-જુદી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતું છે. આ સાથે આખાય વર્ષમાં આવતા ઉત્સવોને પણ સંસ્થા વૃદ્ધ સભ્યો સાથે અનોખી રીતે ઉજવણી કરે છે. આ વર્ષે જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમના પ્રાંગણને રોશનીથી સજાવી દીપોત્સવીની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ સાથે સંકળાયેલા અલ્કેશ મશરૂવાલા ચિત્રલેખા.કોમને કહે છે અમે વડીલો સાથે દીપોત્સવીની ઉજવણી આ વર્ષે ભવ્ય રીતે કરી. આ સાથે માનવ કલ્યાણ સેવા ટ્રસ્ટ,  ભગવાન મહાવીર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સધાર્મિક ભક્તિ કિટ તૈયાર કરી જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને આપી હતી. આ દિવાળીએ 1251  જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને કિટ આપી માનવતાનો દીપ પ્રગટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ  દિવાળીએ શહેર અને ગામમાં આપણી આસપાસ અનેક સ્પેશિયલ લોકો જે દ્રષ્ટિથી કે શરીરથી દિવ્યાંગ છે. કેટલાક અનાથાશ્રમ કે વૃદ્ધાશ્રમમાં આશ્રય લઈ જીવન વિતાવે છે. સમાજમાં કંઈક અલગ જ સ્થાન ધરાવતા આ લોકો માટે પણ ઉત્સવની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી. એમાંય દિવાળીનું પર્વ અને તહેવારોને વૃદ્ધાશ્રમ, અનાથાશ્રમ જેવી અનેક સંસ્થાઓ ,સંગઠનોએ પોતાની આગવી  શૈલીમાં  ઉજવણી કરી હતી.

(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR