CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરના બજારની મુલાકાત લીધી અને દિવાળીની ખરીદી કરી

શેરી વિક્રેતાઓ સાથે વાતચીત કરી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોમવારે તેમના પૌત્ર સાથે બજારની મુલાકાત લીધી. તેમણે દિવાળી સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદી અને દુકાનદારો સાથે વાતચીત કરી. તેમણે તેમને દિવાળીની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી. મુખ્યમંત્રીની સાદગીએ સ્થાનિકોને પ્રભાવિત કર્યા. ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેમની સાદગીથી ફરી એકવાર “મુખ્યમંત્રી એટલે સામાન્ય માણસ” કહેવત સાબિત કરી છે.
દુકાનદારો અને ગ્રાહકો બજારમાં મુખ્યમંત્રીને તેમની વચ્ચે જોઈને ખુશ થયા. મુખ્યમંત્રીએ ઘણી દુકાનોની મુલાકાત લીધી, માલનું નિરીક્ષણ કર્યું અને દુકાનદારો સાથે ખુલીને વાત કરી. સ્થાનિક વિક્રેતાઓ પાસેથી દીવા સહિત વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદીને, તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વદેશી અને ‘વોકલ ફોર લોકલ’ મંત્રને પ્રોત્સાહન આપ્યું.