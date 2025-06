MS ધોની ICC હૉલ ઓફ ફેમમાં સામેલ: આ સન્માન શું છે? કોનો-કોનો સમાવેશ કરાયો?

દુબઈ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ખેલાડી મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને ICC (ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ)એ સન્માનિત કર્યા છે. ધોનીને ICC હોલ ઓફ ફેમ 2025માં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ આ સન્માન મેળવનારા 11મા ભારતીય ક્રિકેટર છે. ધોનીએ 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યા પછી, 2007માં T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું અને ટીમને વિજય અપાવ્યો. તેમણે 2011માં ODI વર્લ્ડ કપ અને 2013માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ 2009માં પહેલીવાર ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાને પહોંચી હતી. તેમણે 2020માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

