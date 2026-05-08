બંગાળમાં આજે ધારાસભ્ય દળની બેઠક, મુખ્યમંત્રીના નામ પર લેવાશે નિર્ણય

2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના ધારાસભ્ય પક્ષની આજે બેઠક યોજાશે જેમાં રાજ્યના આગામી મુખ્યમંત્રીનું નામ નક્કી કરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ હાજર રહેશે.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો સાથે નિરીક્ષક તરીકે બેઠક કરશે. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝી પણ સહ-નિરીક્ષક તરીકે હાજર રહેશે. પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેઠક કોલકાતાના વિશ્વ બાંગ્લા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે સાંજે 4 વાગ્યે યોજાશે. આ બેઠકમાં ધારાસભ્ય પક્ષના નેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે, જે રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે.
કાલે પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શપથ ગ્રહણ સમારોહ
રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્યમાં નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ 9 મેના રોજ યોજાશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સમારોહ કોલકાતાના પ્રતિષ્ઠિત બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. મોટી સંખ્યામાં પક્ષના કાર્યકરો અને વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહે તેવી અપેક્ષા છે. પક્ષના સૂત્રો અનુસાર, વડા પ્રધાન, NDA અને BJPના તમામ મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે. બે ડઝન મંત્રીઓ પણ શપથ લેશે.
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બે તબક્કાના મતદાન પછી 4 મેના રોજ મત ગણતરી કરવામાં આવી હતી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસની કારમી હાર થઈ હતી. આ જીતથી રાજ્યમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 15 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યો. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ TMC એ ગત ચૂંટણીમાં 215 બેઠકોની સરખામણીમાં ફક્ત 80 બેઠકો જીતી. ભાજપ, જે ગત ચૂંટણીમાં ફક્ત 77 બેઠકો જીતી હતી, તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું, 207 બેઠકો જીતી.