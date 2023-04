IPL 2023 : ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હીને 6 વિકેટે હરાવ્યું

IPLની 16મી સિઝનની 7મી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમે જીતનો સિલસિલો જારી રાખ્યો હતો અને દિલ્હી સામે 6 વિકેટે જીત મેળવી હતી. ગુજરાતની ટીમને દિલ્હી દ્વારા 163 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો જે તેણે 18.1 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો હતો. આ મેચમાં સાઈ સુદર્શને ગુજરાતની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

સાઈ સુદર્શને અડધી સદીની ઈનિંગ્સ રમી, મિલરે પોતાની કિલર સ્ટાઈલ બતાવી

163 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી રિદ્ધિમાન સાહા અને શુભમન ગિલની જોડી આ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમને સારી શરૂઆત અપાવી શકી ન હતી. ગુજરાતની ટીમને 22ના સ્કોર પર પહેલો ફટકો રિદ્ધિમાન સાહાના રૂપમાં લાગ્યો હતો, જે એનરિક નોરખિયાના બોલ પર 14 રન બનાવીને બોલ્ડ થયો હતો. આ પછી 36ના સ્કોર પર ગુજરાતની ટીમને શુભમન ગિલના રૂપમાં બીજો ઝટકો લાગ્યો હતો, જ્યારે 54ના સ્કોર પર ટીમે હાર્દિક પંડ્યાની વિકેટ પણ ગુમાવી હતી.

Double delight for @gujarat_titans 🙌🙌 They win their second consecutive game of #TATAIPL 2023 and move to the top of the Points Table.

પ્રથમ 6 ઓવરમાં 3 નિર્ણાયક વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમનો દાવ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે સમાવિષ્ટ સાઇ સુદર્શન અને વિજય શંકરે સંભાળ્યો હતો અને ચોથી વિકેટ માટે 53 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરીને ટીમને જીત તરફ દોરી હતી. કરવાનું કામ. આ મેચમાં વિજય શંકર 23 બોલમાં 29 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ પછી સાઈ સુદર્શને ડેવિડ મિલર સાથે મળીને 5મી વિકેટ માટે ઝડપી 56 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને જીત અપાવી હતી. સાઈ સુદર્શને આ મેચમાં 48 બોલમાં 62 રનની શાનદાર અણનમ ઈનિંગ રમી હતી જ્યારે ડેવિડ મિલરના બેટમાં 16 બોલમાં 31 રનની અણનમ ઈનિંગ જોવા મળી હતી. દિલ્હી તરફથી આ મેચમાં નોરખિયાએ 2 જ્યારે મિશેલ માર્શ અને ખલીલ અહેમદે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.

A confident & match winning knock of 62*(48) by Sai Sudharsan makes the young Indian batter our 🔝 performer from the second innings of the #DCvGT clash in #TATAIPL 💪

A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/c9BHrcXAN1

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2023