પશ્ચિમ બંગાળમાં હિંસાને લઈને કેન્દ્ર સરકાર એક્શનમાં

પશ્ચિમ બંગાળમાં હિંસાને લઈને કેન્દ્ર કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે મંગળવારે મમતા સરકાર પાસેથી રામ નવમી રમખાણો અને ખરાબ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર રિપોર્ટ માંગ્યો છે. ગૃહ મંત્રાલયે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય સચિવને 3 દિવસમાં સમગ્ર ઘટનાનો રિપોર્ટ મોકલવા કહ્યું છે.

Ministry of Home Affairs (MHA) has sought a detailed report from the West Bengal government on violence that broke out between two groups when a Ram Navami procession was taken out in Howrah city in the state last week. pic.twitter.com/e3ZtvMAWf5

— ANI (@ANI) April 4, 2023