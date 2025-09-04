ચહેરો છૂપાવીને લાલબાગ ચા રાજાના દર્શન કરવા પહોંચ્યા દયાબેન

દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી થઈ રહી છે અને સામાન્ય લોકોથી લઈને સેલિબ્રિટી સુધી દરેક વ્યક્તિ બાપ્પાના દર્શન કરવા પંડાલ પહોંચી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન,’તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી દિશા વાકાણી એટલે કે આપણી પ્રિય દયાબેનનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. લાંબા સમયથી લાઈમલાઈટથી દૂર રહેલી દિશા વાકાણી તાજેતરમાં જ લાલબાગ કા રાજાના દર્શન માટે પહોંચી હતી. આ દરમિયાન તે પરંપરાગત ગુલાબી અને લીલી સાડીમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી. કેમેરાને જોતાં જ તેણીએ માસ્ક પહેરી પોતાનો ચહેરો ઢાંકી દીધો હતો.

ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન દયાબેન ઉર્ફે દિશા વાકાણી લાલબાગચા રાજાના દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતાં. સોશિયલ મીડિયા પર તેમનો વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે પંડાલમાં ભારે ભીડ હોવાથી તેની આસપાસ સુરક્ષાકર્મીઓ હાજર હતા. દિશાએ પૂર્ણ ભક્તિભાવથી બાપ્પાના દર્શન કર્યા અને પછી શાંતિથી બહાર આવી. પાપારાઝીઓએ તેને પરિવાર સાથે પોઝ આપવા કહ્યું, પરંતુ દિશાએ નમ્રતાપૂર્વક ના પાડી. ભીડથી બચવા માટે તેણે સુરક્ષાકર્મીઓની મદદ લીધી અને સીધી પોતાની કાર પાસે ગઈ. પંડાલમાં હાજર લોકો પણ દિશા વાકાણીની એક ઝલક મેળવવા માટે ઉત્સાહિત દેખાતા હતા.

આ વીડિયો જોયા પછી લોકોએ આપી પ્રતિક્રિયા

અન્ય એક વીડિયોમાં દિશા વાકાણી પંડાલમાં લાલબાગચા રાજા સામે માથું નમાવતી જોવા મળે છે. ભીડમાં ધક્કો મારવામાં આવ્યો હોવા છતાં, તેના ચહેરા પર સ્મિત રહ્યું અને તે ગણપતિના ચરણોમાં માથું નમાવતી જોવા મળી. હવે આ વીડિયો જોયા પછી, ચાહકો અભિનેત્રીના મૂલ્યોના વખાણ કરતા થાકતા નથી. એક વ્યક્તિએ લખ્યું,’દિશાએ આટલી સરળતાથી દર્શન કર્યા.’ બીજા વ્યક્તિએ લખ્યું, ‘દિશાના ચહેરા પરનું સ્મિત દિલ જીતી રહ્યું છે.’ બીજા યુઝરે લખ્યું,’દિશાએ હંમેશા સાબિત કર્યું છે કે તે કેટલી શિષ્ટ અને નમ્ર છે.’

 

આ વીડિયો વાયરલ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા પર દયાબેનની વાપસીની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ. એક ચાહકે લખ્યું,’દયાબેન હવે મુંબઈ આવી ગયા છે, ગોકુલધામ પણ આવી જાઓ.’ બીજા એક યુઝરે લખ્યું, ‘દયાબેન પાછા આવો, જેઠાલાલ હજુ રાહ જોઈ રહ્યા છે.’ તમને જણાવી દઈએ કે દિશા વાકાણી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ટીવી સ્ક્રીન પરથી ગાયબ છે. જ્યારે તે ગર્ભવતી હતી ત્યારે તેણે ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’માંથી બ્રેક લીધો હતો. આ પછી તે ક્યારેય શોમાં પાછી ફરી નહીં. દિશાએ હાલ માટે તેની અભિનય કારકિર્દી પર બ્રેક લગાવી દીધો હોવા છતાં, ચાહકો હજુ પણ તેને દયાબેનની ભૂમિકામાં જોવા માટે ઉત્સુક છે. તેની ખાસ શૈલી, ‘હે મા, માતાજી!’ હજુ પણ દર્શકોના હૃદયમાં છે.

હાલમાં, દિશા વાકાણી તરફથી શોમાં પાછા ફરવા અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોની આશા હજુ પણ જીવંત છે. જ્યારે પણ આપણને દિશાની ઝલક મળે છે, ત્યારે ફક્ત એક જ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે – દયાબેન ક્યારે પરત ફરશે? હવે જોવાનું એ રહે છે કે બાપ્પાના આ દર્શન પછી, દિશા ખરેખર ગોકુલધામ તરફ જશે કે ચાહકોએ વધુ રાહ જોવી પડશે.

 

