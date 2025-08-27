ક્રિકેટર આર અશ્વિને IPLમાંથી અચાનક લીધી નિવૃત્તિ

ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર આર અશ્વિને પણ આઈપીએલમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. આઈપીએલમાં પાંચ અલગ અલગ ટીમો માટે રમી ચૂકેલા અશ્વિને ટ્વીટ કરીને આ સમાચાર આપ્યા છે. આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે હવે તે વિશ્વભરમાં વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટમાં રમતા જોઈ શકાશે.

અશ્વિને પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું,”ખાસ દિવસ અને તેથી એક ખાસ શરૂઆત. એવું કહેવાય છે કે દરેક અંતની એક નવી શરૂઆત હોય છે, IPL ક્રિકેટર તરીકે મારો સમય આજે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વિવિધ લીગમાં ખેલાડી તરીકેનો મારો સમય આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. વર્ષોથી અદ્ભુત યાદો અને સંબંધો માટે બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓનો આભાર. IPL અને BCCIનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, તેમણે અત્યાર સુધી મને જે કંઈ આપ્યું છે તે માટે. આગળ જે કંઈ છે તેનો આનંદ માણવા અને તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે આતુર છું.”

આર અશ્વિનના IPL કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તે આ લીગમાં 16 સીઝન રમી ચૂક્યો છે. 16 સીઝનમાં તેને કુલ 221 મેચ રમવાની તક મળી, જેમાં તેણે 30.22 ની સરેરાશથી 187 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 34 રન આપીને 4 વિકેટ રહ્યું અને તે ફક્ત એક જ વાર ચાર વિકેટ લઈ શક્યો. બીજી તરફ બેટિંગમાં આર અશ્વિનના રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, તેણે 833 રન બનાવ્યા અને તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 50 રન હતો. આ લીગમાં તેના નામે અડધી સદી છે.

આર અશ્વિન IPL 2025માં CSK ટીમનો ભાગ હતો

IPL 2025 માં અશ્વિન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝનો ભાગ હતો. CSK એ મેગા ઓક્શનમાં અશ્વિનને 9.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો. જોકે, આ વખતે તેનું પ્રદર્શન એટલું સારું નહોતું. IPL 2025 માં અશ્વિનને 9 મેચ રમવાની તક મળી, જ્યાં તેણે 7 વિકેટ લીધી. સીએસકે ઉપરાંત, અશ્વિન આ લીગમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ અને રાઇઝિંગ પુણે સુપર જાયન્ટ્સ માટે પણ રમ્યો હતો.

આર અશ્વિન સીએસકે માટે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે

આર અશ્વિન આઈપીએલમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાની બાબતમાં પાંચમા ક્રમે છે. તે જ સમયે, તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. ચેન્નાઈ માટે રમતા, અશ્વિને 130 મેચોમાં 24.62 ની સરેરાશથી 127 વિકેટ લીધી છે. આ યાદીમાં ડ્વેન બ્રાવોનું નામ ટોચ પર છે, તેણે 130 મેચોમાં 154 વિકેટ લીધી છે. રવિન્દ્ર જાડેજાનું નામ બીજા ક્રમે આવે છે. તેણે 200 મેચોમાં 152 વિકેટ લીધી છે.

