કિંગ ચાર્લ્સનો રાજ્યાભિષેક, ન્યાય અને દયા સાથે શાસન કરવાની પ્રતિજ્ઞા

બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સ ત્રીજાએ શનિવારે લંડનમાં વેસ્ટમિંસ્ટર એબી ખાતે શાહી તાજ પહેર્યો. કિંગ ચાર્લ્સ સાથે, રાણી કોન્સોર્ટ કેમિલાને પણ તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. શાહી તાજ પહેરતા પહેલા, તેમણે શપથ લીધા. આ શપથમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ બ્રિટનના તમામ લોકો પર ન્યાય અને દયાથી શાસન કરશે. કિંગ ચાર્લ્સે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપશે જ્યાં તમામ ધર્મ અને આસ્થાના લોકો મુક્તપણે રહી શકે. રાણી કેમિલાએ કોહિનૂર તાજ પહેરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેને પણ તે જ તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો.



સાત દાયકામાં આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે બ્રિટનમાં રાજ્યાભિષેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન રાજ્યાભિષેકની 1000 વર્ષ જૂની પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, રાજ્યાભિષેક કાર્યક્રમ દરમિયાન 21મી સદીના બ્રિટનની ઝલક પણ જોવા મળી હતી. કિંગ ચાર્લ્સનો રાજ્યાભિષેક એ બ્રિટનના સિંહાસન પર તેમના પ્રવેશની ધાર્મિક પુષ્ટિ છે. ક્વીન એલિઝાબેથ દ્વિતીયનું ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં અવસાન થયું હતું, ત્યારબાદ રાજા ચાર્લ્સે સત્તા સંભાળી હતી.

British Sikh Lord Indarjit Singh presents Glove to King Charles III on Coronation



બધાએ નિષ્ઠાના શપથ લીધા

ખરેખર, રાજા ચાર્લ્સ સિંહાસન પર બેઠેલા પ્રથમ હતા. પછી આર્કબિશપે તેમની આગળ નમન કર્યું અને રાજા ચાર્લ્સ પ્રત્યે વફાદારીના શપથ લીધા. પ્રિન્સ વિલિયમે પણ પોતાના પિતા પ્રત્યેની વફાદારી વ્યક્ત કરી હતી. આર્કબિશપે એબી અને ગૃહમાંથી રાજ્યાભિષેક સમારોહ જોનારાઓને નવા રાજા પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા શપથ લેવા કહ્યું. તેમણે લોકોને અનુરોધ કર્યો કે તેઓ જે શબ્દો બોલતા હતા તેનું પુનરાવર્તન કરો.

King Charles III Coronation: Most sacred part of service, Anointing completed behind curtains



આર્કબિશપે કહ્યું, ‘હું શપથ લઉં છું કે હું મહારાજ, તેમના અનુગામી અને કાયદા પ્રત્યે સાચી નિષ્ઠા રાખીશ. ભગવાન મારી આ યાત્રામાં મદદ કરે.’ આ પછી હોલમાં હાજર લોકોએ ‘ભગવાન તેમની રક્ષા કરે’ના નારા લગાવવા લાગ્યા. આ પછી તેમના માથા પર તાજ મૂકવામાં આવ્યો. આ પછી તરત જ હોલ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યો.

#KingCharlesIII crowned at the coronation ceremony at Westminster Abbey in London, Britain.

(Pics: Reuters) pic.twitter.com/Qj8vHjtd28

— ANI (@ANI) May 6, 2023