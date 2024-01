રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં કોંગ્રેસ ભાગ નહીં લે

અયોધ્યામાં રામ મંદિરના અભિષેક કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજરી આપશે કે નહીં તે અંગે ચાલી રહેલી અટકળો અને તણાવનો અંત આવ્યો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ સમગ્ર કાર્યક્રમને આરએસએસ અને ભાજપની ઈવેન્ટ ગણાવીને ટાળી દીધી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ કાર્યક્રમમાં ન તો સોનિયા ગાંધી કે ન તો કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ભાગ લેશે. આ સાથે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અધીર રંજન પણ ભાગ લેશે નહીં. આ નેતાઓએ રામ મંદિરના અભિષેકને લગતા આમંત્રણને ફગાવી દીધું છે.

Inauguration of incomplete temple in Ayodhya by leaders of BJP, RSS obviously brought forward for electoral gain: Congress

— Press Trust of India (@PTI_News) January 10, 2024