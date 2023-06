ગેંગસ્ટર સંજીવ જીવાની હત્યા મામલે સીએમ યોગીએ આપ્યા આ આદેશ

ઉત્તર પ્રદેશ (યુપી)ના લખનૌમાં બુધવારે ગેંગસ્ટર સંજીવ મહેશ્વરી જીવાની કોર્ટ પરિસરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે આ હત્યાની તપાસ માટે SITની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ત્રણ સભ્યોની SITમાં ADG ટેકનિકલ મોહિત અગ્રવાલ, IPS નિલાબ્જા ચૌધરી અને અયોધ્યાના IG પ્રવીણ કુમાર હશે. એક સપ્તાહમાં તપાસ પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

#WATCH | At around 3:55 pm today, gangster Sanjeev alias Jeeva was on the way to be presented before Lucknow Civil Court. As soon as he reached the court, a person, dressed as a lawyer opened fire on him after which Jeeva, 2 police constables and a 1.5-year-old girl were injured.… pic.twitter.com/QqMjtiU97p

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 7, 2023