WTC ફાઈનલ 2023: પ્રથમ દિવસે કાંગારૂ ટીમે 3 વિકેટના નુકસાને 327 રન બનાવ્યા

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે લંડનના ઓવલ મેદાન પર રમાઈ રહી છે. પ્રથમ દિવસની રમત સંપૂર્ણ રીતે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના નામે રહી છે. દિવસની રમતના અંતે કાંગારૂ ટીમે 3 વિકેટના નુકસાને 327 રન બનાવ્યા હતા. ટ્રેવિસ હેડ 146 અને સ્ટીવ સ્મિથ 95 રન બનાવીને રમી રહ્યા હતા. ભારત તરફથી પ્રથમ દિવસે મોહમ્મદ શમી, મોહમ્મદ સિરાજ અને શાર્દુલ ઠાકુરે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.

ભારતીય બોલરોએ પહેલા સેશનમાં 2 વિકેટ ઝડપી હતી

ટોસ જીત્યા બાદ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ હવામાનને જોતા પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. રોહિતનો આ નિર્ણય ત્યારે સાચો સાબિત થયો જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 2ના સ્કોર પર ઉસ્માન ખ્વાજાના રૂપમાં પોતાની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી. મોહમ્મદ સિરાજે ખ્વાજાને શૂન્યના સ્કોર પર પેવેલિયન મોકલ્યો હતો. આ પછી બેટિંગ કરવા ઉતરેલા માર્નીશ લાબુશેને ડેવિડ વોર્નર સાથે ઈનિંગને કાળજીપૂર્વક આગળ ધપાવવાનું શરૂ કર્યું.

વોર્નર અને લાબુશેને સિરાજ અને શમીનો પહેલો સ્પેલ કાળજીપૂર્વક રમ્યા બાદ ઉમેશ યાદવ અને શાર્દુલ ઠાકુર સામે ઝડપી રન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બંનેએ સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે અડધી સદીની ભાગીદારી કરી અને ટીમને મજબૂત રીતે આગળ લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો. લંચ પહેલા શાર્દુલ ઠાકુરે ડેવિડ વોર્નરને પોતાનો શિકાર બનાવીને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને બીજો ઝટકો આપવાનું કામ કર્યું હતું. વોર્નર 43 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. લંચ સમયે ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્કોર 2 વિકેટના નુકસાન પર 73 રન હતો.

Stumps on Day 1 🏏 Indian bowlers were made to toil as Travis Head and Steve Smith put Australia in control 👊



બીજી સિઝનમાં લાબુશેન પેવેલિયન પરત ફર્યો

બીજા સત્રની શરૂઆત સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ત્રીજો ઝટકો માર્નસ લાબુશેનના ​​રૂપમાં લાગ્યો હતો, જે 62 બોલમાં 26 રનની ઇનિંગ રમીને મોહમ્મદ શમીનો શિકાર બન્યો હતો. આ પછી બેટિંગ કરવા આવેલા ટ્રેવિસ હેડે સ્ટીવ સ્મિથ સાથે મળીને રન બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. જ્યાં હેડ એક છેડેથી ભારતીય બોલરો સામે આક્રમક બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. તે જ સમયે, સ્ટીવ સ્મિથ બીજા છેડેથી સાવચેતીપૂર્વક બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. ટ્રેવિસ હેડે પણ બીજી સિઝનની રમત દરમિયાન પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. ચાના સમયે બીજા સત્રની રમત સમાપ્ત થઈ ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમનો સ્કોર 3 વિકેટના નુકસાને 170 રન પર પહોંચી ગયો હતો.

ટ્રેવિસ હેડે સદી પૂરી કરી, ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્કોર 300 પર પહોંચ્યો

પ્રથમ દિવસના છેલ્લા સત્રમાં ભારતીય બોલરો પાસેથી બધાને વધુ સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી. પરંતુ ટ્રેવિસ હેડ અને સ્ટીવ સ્મિથની જોડીએ તેને કમબેક કરવાની કોઈ તક આપી ન હતી. બંનેએ ઝડપી ગતિએ રન બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રાખી. આ દરમિયાન હેડે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની છઠ્ઠી સદી પણ પૂરી કરી હતી. જે બાદ તે WTC ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બન્યો હતો. સ્ટીવ સ્મિથે પણ દિવસના છેલ્લા સેશનમાં થોડી આક્રમક રીતે બેટિંગ કરતા રન બનાવ્યા અને પોતાની અડધી સદી પણ પૂરી કરી. પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 3 વિકેટના નુકસાન પર 327 રન બનાવ્યા હતા. સ્ટીવ સ્મિથ 95 અને ટ્રેવિસ હેડ 146 રને બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. અત્યાર સુધી બંને વચ્ચે ચોથી વિકેટ માટે 251 રનની ભાગીદારી થઈ છે.