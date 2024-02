CM કેજરીવાલે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ સાથે સીટ શેરિંગ પર નિવેદન આપ્યું

સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ સાથે સીટ શેરિંગ પર નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વાતચીતના અનેક રાઉન્ડ થયા છે. મંત્રણા અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. તેની જાહેરાત ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. સીએમ કેજરીવાલે ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણી પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર મીડિયા સાથે વાત કરતા આ વાત કહી. ભારત ગઠબંધન અંગે તેમણે કહ્યું કે જો આપણે એક થઈશું તો ભાજપને હરાવી શકાશે. અમે ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણીમાં આ બતાવ્યું છે.

ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું

ભાજપ પર નિશાન સાધતા સીએમ કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ ચૂંટણી જીતતા નથી પરંતુ ચોરી કરે છે. તેમણે લોકસભામાં 370 બેઠકો જીતવાના ભાજપના દાવા પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેણે પૂછ્યું કે આટલો આત્મવિશ્વાસ ક્યાંથી આવે છે? આનો અર્થ એ છે કે ક્યાંક કંઈક ખોટું છે. સીએમએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે પહેલા તેઓ (ભાજપ) મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓ કરતા હતા, હવે ઈવીએમને લઈને પણ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે.

દેશમાં મોટી ચૂંટણી થવાની છે – CM કેજરીવાલ

ચંદીગઢના મેયરની ચૂંટણી પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે જે લોકો દેશને બચાવવા માગે છે તેમણે ઈન્ડિયા એલાયન્સ સાથે આવવું જોઈએ. જો આપણે ભારત ગઠબંધનમાં એક થઈશું તો ભાજપને ચૂંટણીમાં હરાવી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણી નાની ચૂંટણી હતી પરંતુ ભાજપે ભૂલો કરી. હવે જ્યારે દેશમાં આટલી મોટી ચૂંટણી (લોકસભાની ચૂંટણી) યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે તેઓ કેટલી મોટી ચોરી કરશે?

