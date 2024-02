AAPના કુલદીપ કુમાર ચંદીગઢના મેયર બનશે, SCએ વિજેતા જાહેર કર્યા

સુપ્રીમ કોર્ટે AAPના ઉમેદવાર કુલદીપ કુમારને ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણીમાં વિજેતા જાહેર કર્યા છે. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે રિટર્નિંગ ઓફિસર અનિલ મસીહે જે પણ કર્યું છે તે લોકતાંત્રિક નિયમોની વિરુદ્ધ છે. CJI DY ચંદ્રચુડની આગેવાની હેઠળની ત્રણ સભ્યોની બેન્ચે આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન આ ચુકાદો આપ્યો હતો. આ પહેલા રિટર્નિંગ ઓફિસર અનિલ મસીહ કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. બંને પક્ષો તરફથી દલીલો કરવામાં આવી હતી. CJI એ સાથી ન્યાયાધીશો જસ્ટિસ મનોજ મિશ્રા અને જસ્ટિસ જે.બી. પારડીવાલાની સાથે પણ બેલેટ પેપર તપાસ્યા અને રિટર્નિંગ ઑફિસર દ્વારા અમાન્ય જાહેર કરાયેલા તમામ આઠ બેલેટ પેપરને માન્ય જાહેર કર્યા.

સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણયમાં કહ્યું કે આ સમગ્ર મામલે રિટર્નિંગ ઓફિસર સ્પષ્ટ રીતે દોષિત છે, બેલેટ પેપર બગડ્યા ન હતા, તેને યોગ્ય રીતે ફોલ્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને રબર સ્ટેમ્પ પણ હતા. આના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ખ્રિસ્તની ભૂમિકા બે સ્તરે ખોટી છે. પ્રથમ, તેણે ચૂંટણી બગાડી અને બીજું, તે આ કોર્ટમાં ખોટું બોલ્યા. આવી સ્થિતિમાં તેમની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે અમે માનીએ છીએ કે ખ્રિસ્ત દ્વારા આપવામાં આવેલ નિર્ણય ગણતરી બાદ કાયદા અનુસાર નથી.

VIDEO | Here's what Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal said on Supreme Court verdict in the Chandigarh Mayoral Polls case.

"The Supreme Court has delivered a historic verdict in the Chandigarh Mayoral polls case today. We all witnessed how it was clear…

