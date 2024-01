CM હેમંત સોરેનના પ્લાન પર પાણી ફરી ગયું, ઝારખંડના રાજકારણમાં ઘરેલું વિખવાદ

ઝારખંડમાં હાલ રાજકીય ગરમાવો ચાલી રહ્યો છે. EDની તપાસ પહેલા મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને આજે એટલે કે બુધવારે ફરી એકવાર ધારાસભ્યોની બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં હેમંત સોરેને બે સાદા કાગળો પર ધારાસભ્યોની સહીઓ મેળવી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક પેપર કલ્પના સોરેન માટે સાઈન કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે બીજા પેપર પર ચંપા સોરેન માટે સાઈન કરવામાં આવી છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા એટલે કે જેએમએમના 6 ધારાસભ્યો સિવાય કોંગ્રેસના કેટલાક ધારાસભ્યો પણ કલ્પના સોરેનના નામ પર સહમત નથી. કલ્પનાના નામે મહાગઠબંધનની સાથે સાથે પરિવારમાં પણ બળવો છે. બીજી તરફ પાર્ટી સુપ્રીમો શિબુ સોરેનની મોટી પુત્રવધૂ અને મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની ભાભી અલગ-અલગ દાવા કરી રહી છે. આ રીતે ઝારખંડના રાજકારણમાં ઘરેલુ વિખવાદ ચાલી રહ્યો છે.

ઝારખંડના રાજકારણમાં ઘરેલું વિખવાદ

તમને જણાવી દઈએ કે ઝારખંડની રાજનીતિમાં ઘરેલું વિખવાદ આવી ગયો છે. શિબુ સોરેનની મોટી પુત્રવધૂ અને મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની ભાભી સીતા સોરેને કલ્પના સોરેનના નામની પસંદગી પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના ધારાસભ્ય સીતા સોરેન આજે મોડી સાંજ સુધીમાં સીએમ આવાસ પહોંચશે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સીતા સોરેને પોતાને સીએમ પદના દાવેદાર જાહેર કર્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે કલ્પના સોરેન તેમને મુખ્યમંત્રી પદ માટે સ્વીકાર્ય નથી. તેણે કહ્યું કે ઘરની મોટી વહુ હોવાને કારણે તેનો અધિકાર છે.

સીએમ હેમંત સોરેન પર EDની તલવાર લટકતી રહી છે

આ દરમિયાન ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન પર EDની તલવાર લટકી રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમ આજે જમીન કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે. EDના અધિકારીઓ સીએમ સોરેનની પૂછપરછ કરવા માટે સીએમ આવાસ પર પહોંચ્યા છે. સોમવારે EDએ તેમના દિલ્હીના આવાસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન EDની ટીમે સોરેનની BMW કાર અને 36 લાખ રૂપિયા રિકવર કર્યા હતા.