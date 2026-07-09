ક્રૂરતાની હદ! અમેરિકામાં પત્નીની હત્યા કરી ભારતમાં પ્રેમિકાને લાશનો ફોટો મોકલ્યો

અમેરિકા: એક 30 વર્ષીય ભારતીય એન્જિનિયરના વોશિંગ્ટનના એપાર્ટમેન્ટમાં પત્ની મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી… મૃત્યુના લગભગ નવ મહિના પછી આ એન્જિનિયર પર પત્નીની હત્યા કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે પત્નીની ગળું દબાવીને હત્યા કર્યા બાદ હત્યાને છુપાવવા માટે ગુનાનું દ્રશ્ય રજૂ કર્યું હતું.તેલંગાણાના સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ એન્જિનિયર અવિનાશ નાર્નેની 27 વર્ષીય પત્ની રાજીથા સબ્બીનેની ઓક્ટોબર 2025માં મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. વ્યાપક તપાસ બાદ પોલીસે હવે અવિનાશની ધરપકડ કરી છે. તેના પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે તેણે જ પત્નીની હત્યા કરી છે. પુરાવા મળ્યા છે કે તેણે ભારતમાં બીજી મહિલા સાથે ગુપ્ત પ્રેમ સંબંધને જાળવી રાખવા માટે પૂર્વયોજિત કાવતરું ઘડીને હત્યા કરી હતી.
સ્થાનિક મીડિયા દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા ચાર્જિંગ દસ્તાવેજો અનુસાર, અવિનાશે તેની ગર્લફ્રેન્ડને રાજીથાના મૃતદેહનો ફોટો તેના મૃત્યુના બીજા દિવસે મોકલ્યો હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. આરોપી 5 મિલિયન ડોલરના (લગભગ રૂ. 48 કરોડ) જામીન પર કસ્ટડીમાં છે. જો દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો, ભારતીય નાગરિકને વોશિંગ્ટન રાજ્યના કાયદા હેઠળ આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે.
બાથરૂમમાં પત્ની મૃત હાલતમાં મળી
ઓક્ટોબરના અંતમાં એક રાત્રે, બેલેવ્યુ પોલીસને એક માણસનો ફોન આવ્યો કે તેની પત્ની બાથરૂમમાં બંધ થઈ ગઈ છે અને કોઈ જવાબ આપી રહી નથી. જ્યારે અધિકારીઓ પહોંચ્યા, ત્યારે તેઓ બાથરૂમમાં બળજબરીથી પ્રવેશ્યા અને રાજીથા ફ્લોર પર પડેલી મળી. દંપતીના લગ્નના છ મહિનાથી પણ ઓછા સમયમાં, તેણીને ઘટનાસ્થળે મૃત જાહેર કરવામાં આવી.
જોકે, પાછળથી શબ પરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું કે તેણીનું મૃત્યુ ગળું દબાવવાથી થયેલા શ્વાસ રૂંધાવાથી થયું હતું અને તેણીની હત્યા થઈ હોવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તપાસ ધીમેધીમે પતિ તરફ ધ્યાન દોરતી હતી, ત્યારે તેણે શંકા ટાળવા માટે ઘણા દાવા કર્યા હતા.
અવિનાશે ડિટેક્ટીવ્સને જણાવ્યું હતું કે તેણીના મૃત્યુના દિવસે, તે કામકાજ માટે ઘરેથી નીકળ્યો હતો અને લગભગ 40 મિનિટ પછી પાછો ફર્યો હતો. તેના અહેવાલ મુજબ, તેણે પછી શોધી કાઢ્યું કે રાજીથા બાથરૂમમાં બંધ હતી અને જવાબ ન મળતાં તેણે પોલીસને ફોન કર્યો હતો.
જોકે, પોલીસે કહ્યું કે ડિજિટલ પુરાવા કોઈપણ સિદ્ધાંતનો વિરોધાભાસ કરે છે કે અવિનાશ જ્યારે બહાર હતો ત્યારે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશી હતી. ચાર્જિંગ દસ્તાવેજો અનુસાર, અધિકારીઓએ એપાર્ટમેન્ટના ફ્રન્ટ-ડોર સુરક્ષા અને સ્માર્ટ-લોક સિસ્ટમમાંથી ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું.
રેકોર્ડ્સે પુષ્ટિ આપી હતી કે અવિનાશ થોડા સમય માટે નિવાસસ્થાન છોડી દીધું હતું. પરંતુ તે જે સમયગાળા દરમિયાન એપાર્ટમેન્ટમાંથી બહાર ગયો હતો તે દરમિયાન અન્ય કોઈ વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશ્યો ન હતો. ત્યારબાદ અધિકારીઓએ એ શક્યતાને અસરકારક રીતે નકારી કાઢી હતી કે કોઈ અજાણ્યો ઘુસણખોર ઘરમાં ઘૂસી ગયો હતો અને રાજીથાની હત્યા કરી હતી.
ગુપ્ત સંબંધોનો પર્દાફાશ
અવિનાશના સંદેશાવ્યવહાર અને અંગત સંબંધોની તપાસ કરી, ત્યારે તેમણે તે શોધી કાઢ્યું જે ફરિયાદીએ જ પત્નીની હત્યા કરી હશે. કોર્ટના દસ્તાવેજોમાં આરોપ છે કે રાજીથા સાથે લગ્ન કરતાં પહેલા અવિનાશના ભારતમાં બીજી મહિલા સાથે “ગુપ્ત પ્રેમ સંબંધ” હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે લગ્ન પછી પણ આ સંબંધ ચાલુ રહ્યા હતા અને મહિલાએ દંપતીના લગ્ન સમારોહમાં પણ હાજરી આપી હતી.
પોલીસને જાણવા મળ્યું કે રાજીથાના મૃત્યુના દિવસે અવિનાશે તેની પ્રેમિકાને ઓછામાં ઓછા ચાર વખત ફોન કર્યો હતો, જેમાં સ્થાનિક સમાચાર અહેવાલો અનુસાર, તે સમયનો પણ સમાવેશ થાય છે જ્યારે તેણે પાછળથી દાવો કર્યો હતો કે તે બાથરૂમમાં પ્રવેશ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. પોલીસે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અવિનાશે પ્રેમિકાને રાજીથાના મૃત્યુના બીજા દિવસે મૃતદેહનો ફોટોગ્રાફ મોકલ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે આવું કર્યાનું કબૂલ્યું હોવાનું કહેવાય છે.
કડવા-સ્વાદવાળા પીણાં વિશે સંદેશાઓ
દસ્તાવેજોમાં રાજીથા અને અવિનાશ વચ્ચે મૃત્યુ પહેલાંના અઠવાડિયામાં શ્રેણીબદ્ધ સંદેશાઓની આપ-લે પણ બહાર આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રાજીથાએ વારંવાર ફરિયાદ કરી હતી કે તેના પતિ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા પીણાં અસામાન્ય રીતે કડવા હતા. જે દિવસે તેણીનું મૃત્યુ થયું, તે દિવસે તેણીએ કથિત રીતે અવિનાશને કહ્યું હતું કે તેણે બનાવેલી સ્મૂધીનો સ્વાદ “દવા” અને “ખાંસીની ચાસણી” જેવો હતો. જ્યારે અવિનાશના ઘરે પોલીસ તપાસ કરવા પહોંચી ત્યારે અધિકારીઓને સૂચવ્યું હતું કે પત્ની અસ્વસ્થ અનુભવી રહી છે અને કફની ચાસણી પીધા પછી પડી ગઈ હશે.
મહિનાઓની તપાસ પછી ધરપકડ
રાજીથાના મૃત્યુ પછી લગભગ આઠ મહિના સુધી, અવિનાશ મુક્ત રહ્યો. જ્યારે ડિટેક્ટીવ્સે પુરાવા એકઠા કરવાનું, ડિજિટલ રેકોર્ડની સમીક્ષા કરવાનું અને ઇન્ટરવ્યુ લેવાનું ચાલુ રાખ્યું. તપાસનો અંત અવિનાશ સાથે ફોલો-અપ ઇન્ટરવ્યુમાં થયો. ત્યારબાદ બેલેવ્યુ પોલીસે તેની ફર્સ્ટ-ડિગ્રી મર્ડરની શંકાના આધારે ધરપકડ કરી. ૧ જુલાઈના રોજ, એક સ્થાનિક કોર્ટે ઔપચારિક રીતે અવિનાશ પર ફર્સ્ટ-ડિગ્રી મર્ડરનો આરોપ મૂક્યો, જે ફરિયાદીના આરોપને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે હત્યા ઇરાદાપૂર્વક અને પૂર્વયોજિત હતી.