પ્રીતિ ઝિન્ટાના ડીપફેક અને મોર્ફ ફોટો કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે મોટી કાર્યવાહી કરી

બોલીવુડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાએ તાજેતરમાં AI દ્વારા જનરેટ કરાયેલી ડીપફેક છબીઓ અને મોર્ફ કરેલી સામગ્રી સામે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. કોર્ટે આ મામલે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.
તાજેતરમાં, પ્રીતિ ઝિન્ટાએ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરી હતી જેમાં વિવિધ સોશિયલ મીડિયા અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પરથી તેમની AI-જનરેટેડ ડીપફેક છબીઓ અને મોર્ફ કરેલી સામગ્રી દૂર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. હવે, કોર્ટે આ મામલે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે.
કોર્ટે મોટી કાર્યવાહી કરી
બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાને બોમ્બે હાઈકોર્ટ તરફથી નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. કોર્ટે ઇન્ટરનેટ પરથી તેમના તમામ ડીપફેક વિડિઓઝ, મોર્ફ કરેલી છબીઓ અને નકલી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આવી સામગ્રી વ્યક્તિના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
કોર્ટે શું કહ્યું?
ન્યાયાધીશ માધવ જામદારની બેન્ચે બુધવારે આ ચુકાદો આપ્યો. કોર્ટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સને કડક ચેતવણી પણ આપી હતી, જેમાં કહ્યું હતું કે આવા કિસ્સાઓમાં તેમણે પોતાની જવાબદારી સમજવી જોઈએ. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો પ્લેટફોર્મ સમયસર પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તેઓ પણ નાગરિકોના અધિકારોને નુકસાન પહોંચાડવા માટે જવાબદાર રહેશે.
કોર્ટે તાત્કાલિક અસરથી તમામ નકલી અને અનધિકૃત વિડિઓઝ અને ફોટોગ્રાફ્સ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો.
પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કેસ કેમ દાખલ કર્યો?
પ્રીતિ ઝિન્ટાએ પોતાની ઓળખ અને અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. તેમના વકીલે જણાવ્યું હતું કે આશરે 275 વેબસાઇટ્સમાં તેમના નામે AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા નકલી વિડિઓઝ અને ફોટા છે.
આ વેબસાઇટ્સમાં તેમના દેખાવ અને શૈલીનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેમની છબી અને પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
કોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો?
કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે પ્રીતિ ઝિન્ટા છેલ્લા 25 વર્ષથી ફિલ્મ ઉદ્યોગનો ભાગ છે અને તેમણે પોતાની એક મજબૂત ઓળખ સ્થાપિત કરી છે. તેથી, તેમની છબીનો દુરુપયોગ તેમના વ્યક્તિત્વના અધિકારો, પ્રચારના અધિકારો અને નૈતિક અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે આ મામલો બંધારણના અનુચ્છેદ 19 (અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા) અને 21 (જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા) ને પણ આધીન છે.
પ્રીતિ ઝિન્ટા ટૂંક સમયમાં ફિલ્મોમાં પરત ફરશે.
કામની વાત કરીએ તો, પ્રીતિ ઝિન્ટા ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ “બટવારા 1947” સાથે બોલિવૂડમાં વાપસી કરશે. આ ફિલ્મમાં તે સની દેઓલ સાથે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ રિલીઝ થવાની છે.