અમિત શાહની છત્તીસગઢ મુલાકાત પર રાજકારણ ગરમાયું

આ વર્ષે છત્તીસગઢમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. આ પહેલા ભાજપની રાજકીય તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક મહિનામાં ભાજપની ટોચની નેતાગીરીએ છત્તીસગઢની મુલાકાત લીધી છે. આ સાથે અમિત શાહ છત્તીસગઢની રાજકીય રણનીતિને લઈને સતત બેઠકો કરી રહ્યા છે. હવે આને લઈને છત્તીસગઢમાં રાજકારણ ગરમાયું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી છત્તીસગઢ ભાજપના નેતાઓને અસમર્થ જાહેર કરવામાં વ્યસ્ત છે, જ્યારે ભાજપ કોંગ્રેસને રાષ્ટ્રીય નેતાઓથી સાવચેત રહેવા માટે કહી રહી છે.

