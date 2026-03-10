કચ્છમાં NH-754K અપગ્રેડ માટે 650.42 કરોડ રૂપિયા મંજૂર

ભુજ: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ મંગળવારે કનેક્ટિવિટી સુધારવાના હેતુથી કચ્છ જિલ્લામાં એક મુખ્ય હાઇવે કોરિડોર વિકસાવવા માટે 650.42 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-754Kના 165.58 કિલોમીટર લાંબા લખપત-ગડુલી-જારા-હાજીપીર-ખાવડા-કાંડવન-ધોળાવીરા સેક્શનનું કામ બે-લેન રોડ તરીકે કરવામાં આવશે. આ કોરિડોર કચ્છના ઘણા ઓછા વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાંથી પસાર થાય છે અને જિલ્લામાં ગતિશીલતા અને પરિવહન માળખાને સુધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી અપેક્ષા છે.

X પરના નિર્ણયની જાહેરાત કરતા ગડકરીએ લખ્યું, “આ પ્રોજેક્ટને 650.42 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચ સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ વિકાસ કચ્છ પ્રદેશ અને ગુજરાતના બાકીના ભાગો વચ્ચે જોડાણને મજબૂત બનાવશે અને સાથેસાથે આ વિસ્તારમાં આર્થિક અને પર્યટન પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપશે.”

મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, કચ્છ દર વર્ષે ઘણા મોટા તહેવારો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે જે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે. આમાંના ઘણા સ્થળોની પહોંચ પ્રોજેક્ટ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા કોરિડોર પર આધારિત છે. અપગ્રેડેડ હાઇવેથી મુલાકાતીઓ અને રહેવાસીઓ બંને માટે મુસાફરીની સ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. નીતિન ગડકરીએ રૂટના આર્થિક મહત્વ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો, અને કહ્યું કે હાઇવે પ્રદેશના ખનિજ અને મીઠા ઉદ્યોગો સાથે જોડાયેલા માલસામાનની અવરજવરને સરળ બનાવશે. “કચ્છ મીઠાના ઉત્પાદન અને ખનિજ નિષ્કર્ષણ માટે દેશના અગ્રણી કેન્દ્રોમાંનું એક છે, અને સુધારેલ રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા લોજિસ્ટિક્સ અને વેપારને ટેકો આપશે તેવી અપેક્ષા છે.”

એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, આ હાઇવે બન્યા પછી કચ્છના મોટા ભાગમાં સલામત અને વધુ કાર્યક્ષમ પરિવહન પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. જ્યારે દૂરના વસાહતો અને ગુજરાતના વિશાળ રોડ નેટવર્ક વચ્ચેના જોડાણોને મજબૂત બનાવશે.

