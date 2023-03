CBIએ મનીષ સિસોદિયા સામે જાસૂસી કેસમાં કેસ દાખલ કર્યો

CBIએ દિલ્હીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયા વિરુદ્ધ જાસૂસી કેસમાં કેસ નોંધ્યો છે. એફઆઈઆર અનુસાર, ફીડબેક યુનિટ કેસમાં સિસોદિયા સહિત 6 લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. મનીષ સિસોદિયાની સીબીઆઈએ 26 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. સિસોદિયા ઉપરાંત, અન્ય 5 લોકો કે જેમની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે તેમાં તત્કાલીન તકેદારી સચિવ સુકેશ કુમાર જૈન, નિવૃત્ત ડીઆઈજી, સીઆઈએસએફ અને સીએમના વિશેષ સલાહકાર અને જોઈન્ટ ડિરેક્ટર ફીડબેક યુનિટ, નિવૃત્ત જોઈન્ટ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર પ્રદીપ કુમાર પુંજ (ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર એફબીયુ), નિવૃત્ત સામેલ છે. આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ CISF સતીશ ખેત્રપાલ (ફીડ બેક ઓફિસર), ગોપાલ મોહન (દિલ્હી સીએમના સલાહકાર) અને અન્ય એક નામનો સમાવેશ થાય છે.

CBI registers FIR against Sisodia, 5 others in Delhi government’s ‘Feedback Unit’ case

સીબીઆઈની મંજૂરી મળી ગઈ

CBI ફીડબેક યુનિટના કથિત જાસૂસી કેસમાં 8 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે AAP નેતા વિરુદ્ધ કેસ નોંધવાની માંગ કરી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ સિસોદિયા સામે કેસ ચલાવવા માટે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીને મંજૂરી આપી હતી. ત્યારથી મનીષ સિસોદિયા સામે કેસ નોંધાય તેવી શક્યતા હતી.

CBI registers fresh corruption case against former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and others over alleged irregularities in Delhi government’s ‘Feedback Unit’ pic.twitter.com/tew89t7sei

