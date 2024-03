PM મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ

કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે બેઠક બાદ જણાવ્યું કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ હતી. દેશની રાજધાનીમાં એક મોટું મેટ્રો નેટવર્ક છે. હાલમાં દિલ્હીમાં 945 કિમીની મેટ્રો લાઇન કામ કરી રહી છે અને 919 કિમીના નેટવર્ક પર કામ ચાલી રહ્યું છે. કેબિનેટની બેઠકમાં વધુ બે કોરિડોરને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જેમાં લાજપત નગરથી સાકેત અને ઈન્દ્રલોકથી ઈન્દ્રપ્રસ્થ સુધીની લાઈનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ બંને કોરિડોર 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. આમાં દરરોજ લગભગ 2.5 લાખ લોકો મુસાફરી કરી શકશે.

Promoting connectivity and bringing ease of travel to lakhs of commuters, #Cabinet under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji approves two corridors of Delhi Metro Phase-IV projects at a total project cost of ₹ 8,399 crore connecting Lajpat Nagar to Saket G-Block &… pic.twitter.com/J9gF0cyT46

અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે એલિવેટેડ મેટ્રો લાઇનના પ્રોજેક્ટને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી મળી ગઈ છે. આ મેટ્રો કોરિડોર 20.7 કિલોમીટર લાંબા હશે.વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દિલ્હી મેટ્રોના ફેઝ-4 પ્રોજેક્ટના બે નવા કોરિડોરને મંજૂરી આપી હતી. જેના કારણે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં મેટ્રો કનેક્ટિવિટીમાં વધુ સુધારો થવાની આશા છે. આ બે કોરિડોર છે:

1) ઇન્દ્રલોક- ઇન્દ્રપ્રસ્થ 12.377 કિ.મી.

2) લાજપત નગર- સાકેત જી બ્લોક 8.385 કિમી.

VIDEO | Here’s what Union Minister Anurag Thakur (@ianuragthakur) said during the Cabinet briefing in Delhi.

“Currently, we have a running metro network of 945 km and close to 919 km is under construction. I am pleased to announce that today the Cabinet has approved two new… pic.twitter.com/HxQY2vBjjY

— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2024