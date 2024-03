દેશમાં CAA લાગુ, કેન્દ્ર સરકારે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

લોકસભા ચૂંટણી 2024 ની જાહેરાત પહેલા કેન્દ્ર સરકારે નાગરિકતા સુધારો કાયદો (CAA) લાગુ કર્યો છે. સરકારે સોમવારે આ સંદર્ભે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું. CAAને ડિસેમ્બર 2019માં સંસદ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ચાર વર્ષ બાદ તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. CAA નિયમો જારી થયા બાદ હવે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશથી દસ્તાવેજો વગર આવેલા હિન્દુ અને શીખોને નાગરિકતા મળશે. ગૃહ મંત્રાલયે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે અરજીઓ સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન મોડમાં સબમિટ કરવામાં આવશે, જેના માટે વેબ પોર્ટલ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે.

Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)

