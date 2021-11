નવી દિલ્હીઃ નોકરિયાતો માટે ખુશખબર છે, કેમ કે EPFOના PF અકાઉન્ટમાં નાણાકીય વર્ષ 2020-21 માટે 8.50 ટકા વ્યાજ જમા થઈ ગયું છે. આ વખતે EPFO દ્વારા ટ્વિટર હેન્ડલથી આ માહિતી આપી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે EPFOના 6.47 કરોડ સબસ્ક્રાઇબર્સના અકાઉન્ટમાં વ્યાજ ક્રેડિટ કરી દીધું છે.

નાણાં વર્ષ 2019-20માં KYCની ખામીને લીધે કેટલાય સબસ્ક્રાઇબર્સે વ્યાજ જમા થવા માટે રાહ જોવી પડી હતી. હને જો તમે PF અકાઉન્ટમાં જમા થયેલું વ્યાજ ચેક કરવા ઇચ્છો છો તે તમે આ રીતે જાણી શકો છો.

6.47 crore accounts have been credited with an interest of 8.50% for the FY 2020-21. Next update on 15-11-2021. @LabourMinistry @esichq @PIB_India @byadavbjp @Rameswar_Teli @wootaum

