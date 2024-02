સરકારનું ફોકસ ગરીબ, મહિલા અને યુવા સશક્તીકરણ પર

નવી દિલ્હીઃ નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં દેશનું વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ટેક્સનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. ગિફ્ટ IFSC દ્વારા ગ્લોબલ કેપિટલ ઇનફ્લોમાં સુધારો થયો છે. સરકારે સિટિઝન ફર્સ્ટ પર કામ કર્યું છે. રિટેલ મોંઘવારીને નીતિ અંતર્ગત રાખવામાં આવી છે.

સરકારનું લક્ષ્ય 2047 સુધી વિકસિત દેશ બનાવવાનું છે. સરકાર આશરે 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આપી રહી છે. સરકાર હાઉસિંગ, પાવર અને પાણી દરેક ઘરે પહોંચાડવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. સરકાર ખેડૂતો માટે MSP વધારીને આવક વધારવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. સરકારનું ધ્યાન ગરીબ, મહિલા અને યુવા સશક્તીકરણ પર રહ્યું છે.

નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે 11.8 કરોડ ખેડૂતોને સરકારી સહાય આપવામાં આવી છે અને PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના દ્વારા કરોડો ખેડૂતોને રોકડ રકમ સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહી છે. દેશની અન્નદાતાને આ યોજનાનો લાભ મળી રહ્યો છે અને પીએમ ફસલ યોજનાનો લાભ ચાર કરોડ ખેડૂતોને આપવામાં આવી રહ્યો છે. અમે 300 યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરી છે અને એક તૃતીયાંશ મહિલાઓને અનામત આપી છે.

