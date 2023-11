EDએ હીરો મોટોકોર્પના CMD પવન મુંજાલની રૂ. 25 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી

નવી દિલ્હીઃ ઓટો કંપની હીરો મોટોકોર્પના CMD પવનકુમાર મુંજાલની મુશ્કેલોમાં વદારો થયો છે. EDએ દિલ્હીમાં તેમની ત્રણ અચલ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેનું મૂલ્ય આશરે રૂ. 25 કરોડ છે. EDના આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ મામલે ચાલી રહેલી તપાસથી જોડાયેલી છે. અત્યાર સુધી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ તેમની રૂ. 50 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી ચૂકી છે. તેમની પર આરોપ છે કે તેઓ ગેરકાયદે રીતે દેશ બહાર રૂ. 54 કરોડ લઈ ગયા હતા, જે પછી DRI અને ED એ આ કાર્યવાહી કરી છે. તેમણે આ નાણાં એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા વિવિધ કર્મચારીઓને નામે મોકલ્યા હતા.

EDએ ઓગસ્ટમાં મુંજાલ અને તેમની કંપનોની વિરુદ્ધ PMLA મામલો નોંધ્યો બાદ દરોડા પાડ્યા હતા. EDએ આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ પગલા પછી કંપનીના શેરો 1.50 ઘટીને રૂ. 3109.85એ ટ્રેડ કરતા હતા.

ED has attached 03 immovable properties located at Delhi worth Rs. 24.95 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Pawan Kant Munjal, CMD & Chairman, M/s Hero MotoCorp Ltd in connection with a money laundering investigation. The total value of seizure and…

