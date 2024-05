જમ્મુ કાશ્મીરમાં બસ અકસ્માત, 16 લોકોના મોત

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એક મોટો માર્ગ અકસ્માત થયો છે. જમ્મુ જિલ્લામાં તીર્થયાત્રીઓથી ભરેલી બસ ખાડામાં પડી હતી, જેમાં 16 લોકોના મોત થયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ અકસ્માત ચોકી ચોરાના તંગલી વળાંક પર થયો હતો. અધિકારીએ જણાવ્યું કે બસ લગભગ 150 ફૂટ નીચે ખાડામાં ખાબકી હતી. મળતી માહિતી મુજબ, આ બસ હરિયાણાના કુરુક્ષેત્ર વિસ્તારથી તીર્થયાત્રીઓને શિવ ખોરી વિસ્તાર લઈ જઈ રહી હતી. બસમાં 50 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. આ અકસ્માત અખનૂર શહેરથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર થયો હતો, જ્યારે બસ અચાનક રસ્તા પરથી ઊંડી ખીણમાં પડી હતી.

