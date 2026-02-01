Budget 2026: ‘આપણે 2047 સુધીમાં વૈશ્વિક લીડર બનીશું…’

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મોદી 3.0 કાર્યકાળનું ત્રીજું બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે, જ્યારે નાણામંત્રી તરીકે આ તેમનું નવમું બજેટ છે. તેમણે લોકસભામાં પોતાના બજેટ ભાષણની શરૂઆતમાં ભારતીય અર્થતંત્ર વિશે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. સીતારમણે કહ્યું હતું કે ભારત ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા જઈ રહ્યું છે.
‘આપણે 2047 સુધીમાં વૈશ્વિક લિડર બનીશું’
નિર્મલા સીતારમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમની સરકાર હેઠળ, ભારતમાં ૨૫ કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે અને તેમને વધુ સારું વાતાવરણ મળ્યું છે. સરકાર માને છે કે આપણે 2047 સુધીમાં વૈશ્વિક લિડર બનીશું.
પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરતા, નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે અમારું ધ્યાન ગરીબો અને ખેડૂતોની સમૃદ્ધિ પર રહ્યું છે, અને રોજગાર સર્જન તરફ કામ કરવાની સાથે, અમે વિકાસને ટેકો આપતા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છીએ. આ ભારતના GDP માં પણ પ્રતિબિંબિત થયું છે, જે ૭ ટકાથી ઉપર રહ્યું છે. અમે સ્થાનિક નિકાસ વધારવા અને વૈશ્વિક બજારોમાં અમારી પહોંચ વધારવા માટે કામ કર્યું છે. નાણામંત્રીના બજેટ ભાષણના 10 મુખ્ય મુદ્દાઓ અહીં છે…
આ યુવા શક્તિ બજેટ છે, જે ખેડૂતો, ગરીબો અને સામાન્ય માણસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
સરકારનું ધ્યાન મહેસૂલ ખાધ ઘટાડવા પર રહ્યું છે.
ઉત્પાદકતા, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓનો સામનો કરવો અને દરેકના વિકાસ અને દરેકના સમર્થન તરફ કામ કરવું.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ મુખ્ય છે અને રોકાણ આકર્ષવા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત છે. રોજગાર સર્જન અને વ્યવસાય સુધારણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત છે.
સરકારનું ધ્યાન જાહેર રોકાણ પર છે, જે ત્રણ મુખ્ય આર્થિક વિકાસ ઉદ્દેશ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
EMS PLI ને ₹40,000 કરોડ સુધી વધારવાનો પ્રસ્તાવ.
તમિલનાડુ, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશમાં દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો માટે કોરિડોર બનાવવામાં આવશે.
MSME ગ્રોથ ફંડ માટે ₹10,000 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
સીતારમણે કહ્યું, “અમે ISM 2.0 શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આ સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનને વેગ આપશે.” ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટે 40,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.