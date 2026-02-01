દેશની વૈશ્વિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટેનું બજેટ: અમિત શાહ

નવી દિલ્હી: ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27ને “ઉભરતા આર્થિક શક્તિ કેન્દ્ર” તરીકે ઓળખાવ્યું. સાથે જ ભારતની નવી ઓળખ બનાવવાના મૂર્ત સ્વરૂપ તરીકે બજેટની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે બજેટ દેશની વૈશ્વિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટેની ગતિને આગળ ધપાવવામાં મદદ કરશે. અમિત શાહે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આર્થિક નીતિઓની પણ પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેમણે ભારતના અર્થતંત્રને વેગ આપ્યો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે સતત નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, “વિકસિત ભારત બજેટ, ભારતને એક રાષ્ટ્ર તરીકે રજૂ કરે છે જે તેની પોતાની શક્તિઓમાં દૃઢ વિશ્વાસ સાથે ઉભરતા આર્થિક શક્તિ કેન્દ્ર તરીકે તેની નવી ઓળખ બનાવી રહ્યું છે. કોવિડ પછી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીની દૂરંદેશી આર્થિક નીતિઓએ ભારતીય અર્થતંત્રને વેગ આપ્યો છે.”
“વિકસિત ભારત બજેટ પરંપરાગતથી લઈને નવા યુગના વિવિધ ક્ષેત્રો માટે સૌથી આકર્ષક રોકાણ સ્થળ તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટે ગતિશીલતા લાવે છે,” તેમણે ઉમેર્યું.
નિર્મલા સીતારમણનું નવમું બજેટ ત્રણ ‘કર્તવ્ય’ અથવા ફરજો દ્વારા પ્રેરિત હતું. જેનો હેતુ સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરીને, આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરીને અને દરેક પરિવાર, સમુદાય અને પ્રદેશને સંસાધનો અને જોડાણની તકો મળે તે સુનિશ્ચિત કરીને આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા અને જાળવવાનો હતો.
તેમણે 2026-27 માટેના તેમના કેન્દ્રીય બજેટ ભાષણમાં માળખાગત વિકાસ પર એક શક્તિશાળી ભાર મૂકવાની જાહેરાત કરી, જેમાં આર્થિક વિકાસ અને સંતુલિત પ્રાદેશિક પ્રગતિને આગળ વધારવા માટે સતત જાહેર રોકાણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
સરકાર પાંચ લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં, ખાસ કરીને ટાયર-2 અને ટાયર-3 શહેરી કેન્દ્રોમાં, જે મહત્વપૂર્ણ વિકાસ કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, માળખાગત સુવિધાઓ વધારવા પર પોતાનું મજબૂત ધ્યાન જાળવી રાખશે.
નિર્મલા સીતારમણે નાણાકીય ક્ષેત્રમાં અનેક ભવિષ્યલક્ષી પ્રસ્તાવોની રૂપરેખા આપી, જેનો હેતુ ભારતની બેંકિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા અને દેશ વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધતાં વ્યવસાય કરવાની સરળતા વધારવાનો છે.
વધુમાં, નાણામંત્રીએ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ પર સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) માં તીવ્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરી. આ પગલાથી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં વેપારીઓ માટે ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. નિષ્ણાતોએ ઇન્ટ્રા-ડે શેરબજારમાં થયેલા ઘટાડાને ચાર્જમાં વધારાને આભારી ગણાવ્યું છે.
ફ્યુચર્સ પરનો STT અગાઉના 0.02 ટકાથી વધારીને 0.05 ટકા કરવામાં આવ્યો છે, જે 150 ટકાનો વધારો છે. ઓપ્શન્સના કિસ્સામાં, ટેક્સ 0.10 ટકાથી વધારીને 0.15 ટકા કરવામાં આવ્યો છે, જે 50 ટકાનો વધારો છે. દરમિયાન, આવકવેરા સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.